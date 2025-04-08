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Uşak'ta feci kaza: Ölen otomobil sürücüsünün kafasında mermi çekirdeği varmış

Uşak'ta feci kaza: Ölen otomobil sürücüsünün kafasında mermi çekirdeği varmış

23:338/04/2025, Salı
AA
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Uşak'ta kazada ölen otomobil sürücüsünün kafasında mermi çekirdeği olduğu belirlendi.
Uşak'ta kazada ölen otomobil sürücüsünün kafasında mermi çekirdeği olduğu belirlendi.

Uşak'ın Banaz ilçesinde şarampole devrilen otomobilin sürücüsü tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, sürücünün kafasında mermi çekirdeği tespit edildi.

İsmail Vural (44) idaresindeki 64 AAR 433 plakalı otomobil, 5 Nisan'da Ovacık köyü yakınlarında şarampole devrildi.

Kaya ve ağaca çarpan otomobilin sürücüsü, kaldırıldığı Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Vural, 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Hastanede yapılan otopside, Vural'ın kafasında tabancaya ait mermi çekirdeği olduğu tespit edildi.

Jandarma ekipleri, cinayet şüphesiyle soruşturma başlattı.



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