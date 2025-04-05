Uşak'ta işçi servisleri çarpıştı: 20 kişi yaralandı

Uşak'ta iki işçi servisinin çarpıştığı kazada 20 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
B.O. (25) yönetimindeki 64 S 0272 plakalı midibüs, Uşak-İzmir kara yolu Hacı Kadem Kavşağı yakınlarında aynı istikamette ilerleyen S.K. (35) idaresindeki 64 S 0211 plakalı otobüse arkadan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada midibüs sürücüsü ile araçlardaki 19 kişi yaralandı. Ambulansla kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Midibüs ve otobüsün, Uşak Organize Sanayi Bölgesi'nde çalışan işçileri taşıdığı öğrenildi.