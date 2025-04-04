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Mersin'de feci kaza: Elektrik direği ve duvara çarpan belediye otobüsündeki 5 kişi yaralandı

Mersin'de feci kaza: Elektrik direği ve duvara çarpan belediye otobüsündeki 5 kişi yaralandı

17:414/04/2025, Cuma
G: 4/04/2025, Cuma
AA
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Mersin'de elektrik direği ve duvara çarpan belediye otobüsündeki 5 kişi yaralandı
Mersin'de elektrik direği ve duvara çarpan belediye otobüsündeki 5 kişi yaralandı

Mersin'in merkez Toroslar ilçesinde elektrik direği ve duvara çarpan belediye otobüsündeki 5 yolcu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen Mersin Büyükşehir Belediyesine ait 33 AHG 234 plakalı otobüs, henüz belirlenemeyen nedenle Mimar Sinan Bulvarı'nda önce elektrik direğine, sonra Toroslar Belediyesi Makina İkmal Müdürlüğünün bahçe duvarına çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 yolcu, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle araçta hasar meydana geldi.



#Mersin
#TRAFİK KAZASI
#belediye otobüsü

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