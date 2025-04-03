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Çorum'da feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Çorum'da feci kaza: Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

23:133/04/2025, الخميس
AA
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Çorum'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.
Çorum'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kişi, otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Hüseyin K. idaresindeki 34 KHL 424 plakalı otomobil, Sungurlu-Çorum kara yolunun 8. kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye Karademir'e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada Karademir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Gözaltına alınan sürücü, ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.



#Çorum
#Sungurlu
#TRAFİK KAZASI
#Yaya

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