Çorum'da tartıştıkları kişileri silahla vuran zanlılar tutuklandı

Olay, 30 Mart'ta Alaca ilçesi Çorum Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akaryakıt istasyonunda 2 grup arasında bilinmeyen sebeple kavga çıktı. Kavga sırasında A.Y. ve M.F.Ç. tüfekle vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.