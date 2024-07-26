SGK'ya en fazla borcu olan ilk 5 belediye CHP’de

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK’ya en fazla prim borcu bulunan 5 belediyenin CHP’li olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Işıkhan, belediyelerin SGK’ya olan prim borçları ile ilgili birtakım gerçeklerin aktarılması gerektiğine dikkat çekti. Türkiye genelinde belediyelerin SGK’ya olan toplam prim borcunun 96 milyar TL’ye ulaşmış durumda olduğunu belirten Işıkhan, “Bu borçların yüzde 67,7’si tek başına CHP’li belediyelere ait” dedi.

ANKARA’DA BORÇ 25,5 KATINA ÇIKTI

Işıkhan, şu bilgileri verdi: “SGK’ya en fazla prim borcu olan Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin borcu 5 milyar 751 milyon TL’dir. Belediyeyi 2019’da AK Parti’den devraldığında borcu 225 milyon TL iken, bugün itibarıyla 25,5 katına çıkmıştır. Dolayısıyla ‘Seçim oldu’ diyerek kafa karışıklığı yaratmaya, aziz milletimizi yalanlarla aldatmaya çalışmanın kimseye faydası yoktur. CHP’li belediye başkanlarına tavsiyemiz; emekçilerin alın terinin hakkı olan sigorta primlerini bir an evvel ödemeleridir. Meseleyi siyasi parti rekabeti veya hamaset üzerinden değil veriler ve rakamlar üzerinden sadece gerçekleri söyleyerek paylaşmamız gerekiyor.”

İŞTE REKORTMENLER

Işıkhan paylaşımında Ankara’nın yanı sıra SGK borçlusu ilk beş belediyeye ilişkin rakamları da verdi. Tabloya göre Ankara’nın 5,7 milyar TL, İzmir’in 5,3 milyar TL, İstanbul’un 3,3 milyar TL, Adana’nın 3 milyar TL ve Şişli’nin 1,8 milyar TL olduğunu belirtti.







