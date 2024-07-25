AK Partili Hamza Dağ'dan Özgür Özel'e 'SGK' yanıtı: En borçlu beş belediyeyi bir önceki dönem de CHP yönetti

"İşin gerçeği, Sn. Özgür Özel'in ifade ettiği gibi değildir. SGK'ya en çok borcu olan beş belediye sırasıyla Ankara, İzmir, İstanbul, Adana ve Şişli Belediyesi'dir. Bu beş belediyenin tamamı bir önceki dönemde de CHP tarafından yönetilmiştir. Üçünü ise AK Parti, neredeyse hiç yönetmemiştir."