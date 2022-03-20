Sıcaklıkların eksi 20 dereceye düştüğü ilde şaşırtan görüntü: Donarak ağaçta asılı kaldı

Erzurum’da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hava sıcaklığının da mevsim normallerinin altına düşmesine neden oldu.

Ağaçta donan kuş asılı kaldı

Yakutiye ilçesi Terminal Mahallesi’nde bir ağaçta asılı durumdaki kuş görenleri şaşırttı.

Ağaçta donan kuş asılı kaldı

Ayağı ağaca yapışık halde asılı kalan kuşun donarak öldüğü tahmin ediliyor.

Ağaçta donan kuş asılı kaldı

Gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğünü belirten vatandaşlar, “Kuş ağaçta donmuş. İki gündür etkili olan kar, yaban hayatı da olumsuz olarak etkiledi” dediler.

FOTOĞRAF 11 Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda gölete düşen köpeği görenler, itfaiyeye haber verdi. Parka gelen ekipler, gölet içinde çırpınan köpeği çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye eri Tuncay Turan, önce halatla göle indi daha sonra bağladığı köpeği soğuk sudan çıkardı. Köpeği montu ile ısıtmaya çalışan Turan, ardından klimaya tuttu. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Titremesi bir süre sonra geçen köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü. Burada görevli veteriner hekimler, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve bakımının ardından doğal ortamına salınacağını söyledi. İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı Az kalsın donuyordu: İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hikmet Şahin Kültür Parkı'ndaki gölete düşen köpeği halata bağlayarak kurtaran itfaiye eri Tuncay Turan, montuyla da ısıtmaya çalıştı.

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FOTOĞRAF 21 Kar yağışı ve tipi nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapatılan Kars-Iğdır kara yolunda araçlarıyla mahsur kalan 18 kişinin yardımına, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yetişti. Kentte dün başlayan ve zaman zaman şiddetini arttıran kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi. Sabah saatlerinde Kars-Iğdır kara yolunu kullanan birçok sürücü kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı. Bu arada, Dağpınar beldesinde bir hastaya müdahale etmek için yola çıkan UMKE ekibi, Kars-Iğdır kara yolunda araçlarında mahsur kalan vatandaşlara yardım etti. Yolda kalan araçları halat yardımıyla çeken ekipler, yaşlı ve çocukları da güvenli yerlere taşıdı. Yolda kalanlardan Hakan Çelikten, AA muhabirine, yoldan çıkarak kara saplandıklarını ifade ederek, \"2,5 saattir buradayım karayollarının aracı beni bırakıp gitti, UMKE olmazsa çıkamayacağız eşim hamile, araçta küçük çocuk var 2,5 saattir buradayız. UMKE'den Allah razı olsun.\" dedi. Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı Kars’ta tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı: Vatandaşlar donmaktan son anda kurtarıldı Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı onlarca araç yolda kaldı. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar donmaktan son anda kurtarıldı. Yetkililer vatandaşları mecbur kalmadıkları takdirde araçlarıyla kent dışına çıkmamaları konusunda uyarıyor. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 105 Antarktika'daki hava istasyonları, Concordia istasyonunda havayı eksi 12 derece, Vostok istasyonundaki havayı ise eksi 17 derece ölçtü.<br><br> Bölgedeki ölçümlerin, tüm zamanların ortalamasına göre 15 derece daha sıcak olduğu belirtildi.<br><br> Colorado eyaletindeki Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi de kuzey kutbundaki sıcaklığın diğer yılların mart ortalamasına göre 10 derece daha sıcak olduğunu açıkladı.<br><br> Kutuplardaki ısı artışının, \"olağan dışı\" olduğuna dikkat çekildi.<br><br> Buz bilimci Walt Meier, kuzey kutbu çevresindeki buzulların erime noktasına yaklaştığını belirterek, \"İki kutupta zıt mevsimler yaşanıyor. Kuzey ve Güney'in aynı anda eridiği görülmemiştir. Bu kesinlikle olağan dışı bir olay.\" diye konuştu.<br><br> Ayrıca Maine Üniversitesinin iklim analizinde, cuma günü yapılan ölçümlemeye göre Antarktika'nın, 1979-2000 arasındaki ortalama sıcaklıktan yaklaşık 4,8 derece, kuzey kutbunun 3,3 derece daha sıcak olduğu, aynı tarih aralığına göre dünya genelindeki ısı artışının ise sadece 0,6 derecede kaldığına dikkat çekildi. Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor Kutuplarda sıcaklıklar 10 derece arttı: Olağan dışı bir olay Yapılan ölçümlerde Antarktika'nın ve kuzey kutbunun bazı kısımlarında ısı artışının, önceki yılların mart ayı ortalamasıyla karşılaştırıldığında "sıra dışı" olduğu tespit edildi. Buz bilimci Walt Meier, kuzey kutbu çevresindeki buzulların erime noktasına yaklaştığını belirterek, "İki kutupta zıt mevsimler yaşanıyor. Kuzey ve Güney'in aynı anda eridiği görülmemiştir. Bu kesinlikle olağan dışı bir olay." diye konuştu.

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