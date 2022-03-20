Gündem Sıcaklıkların eksi 20 dereceye düştüğü ilde şaşırtan görüntü Donarak ağaçta asılı kaldı
ERZURUM

Sıcaklıkların eksi 20 dereceye düştüğü ilde şaşırtan görüntü: Donarak ağaçta asılı kaldı

Gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğü Erzurum'da soğuklar yaban hayatı da olumsuz etkiliyor. Sıcaklıkların hızla düşmesiyle birlikte şehirde donarak ağaçta asılı kalan kuş görenleri şaşırttı.

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Haber Merkezi İHA
Sıcaklıkların eksi 20 dereceye düştüğü ilde şaşırtan görüntü: Donarak ağaçta asılı kaldı
Erzurum’da donarak ağaçta asılı kalan kuş görenleri şaşırttı.

Erzurum’da iki gündür etkili olan yoğun kar yağışı hava sıcaklığının da mevsim normallerinin altına düşmesine neden oldu.

Ağaçta donan kuş asılı kaldı
Ağaçta donan kuş asılı kaldı

Yakutiye ilçesi Terminal Mahallesi’nde bir ağaçta asılı durumdaki kuş görenleri şaşırttı.

Ağaçta donan kuş asılı kaldı
Ağaçta donan kuş asılı kaldı

Ayağı ağaca yapışık halde asılı kalan kuşun donarak öldüğü tahmin ediliyor.

Ağaçta donan kuş asılı kaldı
Ağaçta donan kuş asılı kaldı

Gece hava sıcaklığının eksi 20 dereceye kadar düştüğünü belirten vatandaşlar, “Kuş ağaçta donmuş. İki gündür etkili olan kar, yaban hayatı da olumsuz olarak etkiledi” dediler.

Az kalsın donuyordu: İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı
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Hikmet Şahin Kültür Parkı'nda gölete düşen köpeği görenler, itfaiyeye haber verdi.
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Parka gelen ekipler, gölet içinde çırpınan köpeği çıkarmak için çalışma başlattı.
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İtfaiye eri Tuncay Turan, önce halatla göle indi daha sonra bağladığı köpeği soğuk sudan çıkardı.
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Köpeği montu ile ısıtmaya çalışan Turan, ardından klimaya tuttu. Bu anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Titremesi bir süre sonra geçen köpek, İnegöl Belediyesi Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.
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Burada görevli veteriner hekimler, köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu ve bakımının ardından doğal ortamına salınacağını söyledi.
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İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı
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Az kalsın donuyordu: İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, Hikmet Şahin Kültür Parkı'ndaki gölete düşen köpeği halata bağlayarak kurtaran itfaiye eri Tuncay Turan, montuyla da ısıtmaya çalıştı.

Kars’ta tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı: Vatandaşlar donmaktan son anda kurtarıldı
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Kar yağışı ve tipi nedeniyle çift taraflı ulaşıma kapatılan Kars-Iğdır kara yolunda araçlarıyla mahsur kalan 18 kişinin yardımına, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) yetişti.
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Kentte dün başlayan ve zaman zaman şiddetini arttıran kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksamalar meydana geldi.
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Sabah saatlerinde Kars-Iğdır kara yolunu kullanan birçok sürücü kar ve tipi nedeniyle yolda kaldı.
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Bu arada, Dağpınar beldesinde bir hastaya müdahale etmek için yola çıkan UMKE ekibi, Kars-Iğdır kara yolunda araçlarında mahsur kalan vatandaşlara yardım etti.
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Yolda kalan araçları halat yardımıyla çeken ekipler, yaşlı ve çocukları da güvenli yerlere taşıdı.
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Yolda kalanlardan Hakan Çelikten, AA muhabirine, yoldan çıkarak kara saplandıklarını ifade ederek, \"2,5 saattir buradayım karayollarının aracı beni bırakıp gitti, UMKE olmazsa çıkamayacağız eşim hamile, araçta küçük çocuk var 2,5 saattir buradayız. UMKE'den Allah razı olsun.\" dedi.
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Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Title
Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunda mahsur kalan 18 kişiyi UMKE kurtardı
Kars’ta tipi nedeniyle onlarca araç mahsur kaldı: Vatandaşlar donmaktan son anda kurtarıldı
Kars'ta yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı onlarca araç yolda kaldı. Araçlarda mahsur kalan vatandaşlar donmaktan son anda kurtarıldı. Yetkililer vatandaşları mecbur kalmadıkları takdirde araçlarıyla kent dışına çıkmamaları konusunda uyarıyor.

Kutuplarda sıcaklıklar 10 derece arttı: Olağan dışı bir olay
FOTOĞRAF 105
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Antarktika'daki hava istasyonları, Concordia istasyonunda havayı eksi 12 derece, Vostok istasyonundaki havayı ise eksi 17 derece ölçtü.<br><br>
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Bölgedeki ölçümlerin, tüm zamanların ortalamasına göre 15 derece daha sıcak olduğu belirtildi.<br><br>
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Colorado eyaletindeki Ulusal Kar ve Buz Veri Merkezi de kuzey kutbundaki sıcaklığın diğer yılların mart ortalamasına göre 10 derece daha sıcak olduğunu açıkladı.<br><br>
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Kutuplardaki ısı artışının, \"olağan dışı\" olduğuna dikkat çekildi.<br><br>
Title
Buz bilimci Walt Meier, kuzey kutbu çevresindeki buzulların erime noktasına yaklaştığını belirterek, \"İki kutupta zıt mevsimler yaşanıyor. Kuzey ve Güney'in aynı anda eridiği görülmemiştir. Bu kesinlikle olağan dışı bir olay.\" diye konuştu.<br><br>
Title
Ayrıca Maine Üniversitesinin iklim analizinde, cuma günü yapılan ölçümlemeye göre Antarktika'nın, 1979-2000 arasındaki ortalama sıcaklıktan yaklaşık 4,8 derece, kuzey kutbunun 3,3 derece daha sıcak olduğu, aynı tarih aralığına göre dünya genelindeki ısı artışının ise sadece 0,6 derecede kaldığına dikkat çekildi.
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Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Title
Antarktika’dan denize kavuşan her damla su iklim değişikliğine sebep oluyor
Kutuplarda sıcaklıklar 10 derece arttı: Olağan dışı bir olay
Yapılan ölçümlerde Antarktika'nın ve kuzey kutbunun bazı kısımlarında ısı artışının, önceki yılların mart ayı ortalamasıyla karşılaştırıldığında "sıra dışı" olduğu tespit edildi. Buz bilimci Walt Meier, kuzey kutbu çevresindeki buzulların erime noktasına yaklaştığını belirterek, "İki kutupta zıt mevsimler yaşanıyor. Kuzey ve Güney'in aynı anda eridiği görülmemiştir. Bu kesinlikle olağan dışı bir olay." diye konuştu.

Mardin’de dört kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay: Yarın düğünü varmış
FOTOĞRAF 6
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Mardin'in Yeşilli ile Ömerli ilçesi arasında yer alan Hop geçidinde sabah sularında meydana gelen kazada kahreden ayrıntı gün yüzüne çıktı.
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Hayatını kaybeden 4 kişinden birisinin kendi kına çekimleri için yola çıkan 32 yaşındaki gelin Zeliha Balamur olduğu ortaya çıktı.
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KINA ÇEKİMLERİNE GİDİYORMUŞ!<br><br>Ailesi ile birlikte Mardin'in Artuklu ilçesinden Ömerli ilçesine giden ve kına çekimleri yapılacak olan Zeliha, meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 4 kişiden biri olduğu kaydedildi.
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YARIN EVLENECEKTİ…<br><br>Mardin'de 2 hafif ticari aracın kafa kafaya çarpıştığı kazada hayatını kaybeden 4 kişiden biri olan Zeliha Balamur'un (32) nişanlı olduğu, yarın Midyat ilçesinde düğününün olacağı öğrenildi. Balamur'un bu geceki kına gecesi için ailesi ile birlikte Midyat'a gittikleri belirtildi.
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Kazada ölenlerden birinin de Zeliha Balamur'un kuzeni Leyla Balamur olduğu belirlendi. Ölen diğer iki kişinin kimliklerinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.<br>
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Mardin’de Hop geçidinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Zeliha ve Leyla Balamur defnedildi.
Mardin’de dört kişinin hayatını kaybettiği kazada kahreden detay: Yarın düğünü varmış
Mardin'de iki hafif ticari aracın burun buruna çarpıştığı kazada ağır yaralı halde devlet hastanesinde tedaviye alınan bir kişinin vefat etmesiyle, kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e çıktı. 5 yaralının ise tedavisi devam ediyor. Kaza sonucu hayatını kaybeden Zeliha ile iligili ortaya çıkan detay yürekleri burktu. İşte detaylar…


Rusyanınkaybı 15 bine yaklaştı

Rusya'nın
kaybı 15 bine yaklaştı

​Ukrayna işgal girişiminde son rakamları paylaştı.
Vanda yolcuminibüsü devrildi

Van'da yolcu
minibüsü devrildi

Araç içinde sıkışan 12 yolcu kurtarıldı.
Altınlaraalıcı bulamıyor

​Yaptırım yağmuruna tutulan Rusya'ya yeni şok.

​Pençe-Şimşek operasyonunda sol kol ve bacağını kaybetti.

​Evlat nöbetindeki anne oğluna seslendi: Ne olursun dön gel

İşgal girişimi sonrası Avrupa'da Rusya korkusu.

​İtfaiye eri, göletten kurtardığı köpeği montuyla ısıttı.

​Rus ordusu bu kez de bir okulu vurdu.

​Akdeniz sahilleriyle ilgili korkutan uyarı.

​Sumy'de 71 yetim bebek çatışma bölgesinden kurtarıldı.

​Bin 800 rakımdaki köy beş metre karın altında.

​Rusya'nın saldırı hazırlığı yaptığı Lviv'de ilginç görüntü.

​Tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

​Aldığı hibe ile paraya para demiyor.
İklim değişikliğiyle mücadele için kanun hazırlıklarının büyük kısmı tamamlandı: 'Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak'
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İklim değişikliğiyle mücadele için kanun hazırlıklarının büyük kısmı tamamlandı: 'Yakın zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İklim Kanunu hazırlıklarının büyük bir kısmının tamamlandığını belirterek, bu yıl içerisinde çıkarılmasının öngörüldüğünü bildirdi. Kurum "Bu yıl içerisinde, yüce Meclis'imizin destekleriyle vekillerimizle bu düzenlemeyi yapmak istiyoruz. Çok yakın zamanda Sayın Cumhurbaşkanı'mız, milletimizle paylaşacaklar. Belediyelerimiz, yerel yönetimlerimiz projelerini hazırlasınlar. İller Bankası Genel Müdürlüğümüze sunsunlar. Hakkaniyet çerçevesinde 81 ilimize, 84 milyon vatandaşımıza hizmet edecek projelere öncelik sıralamasına göre destek veriyor olacağız" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanlığı çeşitli suçlardan aranan bin 126 kişinin yakalandığını açıkladı
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İçişleri Bakanlığı çeşitli suçlardan aranan bin 126 kişinin yakalandığını açıkladı

İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde eş zamanlı yapılan 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'nda çeşitli suçlardan aranan bin 126 kişinin yakalandığını, 57 kişinin gözaltına alındığını, 370 kişiye de adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı.
BM: Ukrayna'da 10 milyon kişi yerinden edildi
Dünya

BM: Ukrayna'da 10 milyon kişi yerinden edildi

Birleşmiş Milletler, Ukrayna'daki savaşın çok yıkıcı olduğunu, şimdiye kadar Ukrayna'yı terk edenlerin ve ülke içinde yerinden edilenlerin sayısının 10 milyona ulaştığını bildirdi.

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