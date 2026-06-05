Silahlanma yerine diyaloğu seç

Milli Savunma Bakanlığı’nın (MSB) haftalık bilgilendirme toplantısı İzmir Çiğli’de bulunan 2’nci Ana Jet Üs Komutanlığı’nda düzenlendi. Gündeme ilişkin açıklama yapan MSB kaynakları, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) silah alımlarını artırmasını şöyle değerlendirdi: “Yunanistan ve GKRY’nin son dönemdeki silahlanma faaliyetleri ile bölgedeki askeri girişimlerini yakından ve dikkatle takip ediyoruz. Ülkemiz, Ege ve Doğu Akdeniz’de barış, istikrar ve iyi komşuluk ilişkilerinden yana olmakla birlikte, hak ve menfaatlerinin korunması konusundaki kararlılığını sürdürmektedir.”

TÜM TEDBİRLERİ ALIYORUZ

“Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) güvenliğine yönelik gerekli tüm tedbirleri almaktadır. Bölgemizin ihtiyacı olan husus; silahlanma yarışları ve gerginliği artıracak adımlar yerine, uluslararası hukuk temelinde iş birliği ve diyalog ortamının güçlendirilmesidir. Bununla birlikte Yunanistan’ın savunma harcamalarını artırması, öncelikle Yunan halkının düşünmesi gereken bir konudur.”

NATO İÇİN KOORDİNELİ GÜVENLİK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, NATO Zirvesi kapsamında tüm güvenlik tedbirlerinin devletin ilgili kurumları ve NATO makamları ile koordineli şekilde alındığı belirtildi.





YUNANİSTAN’DA KRİTİK TOPLANTI

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Yunanistan’da düzenlenen 19’uncu Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katıldı. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Orgeneral Bayraktaroğlu mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler yaptığı belirtildi. Toplantı bitiminde Balkan Ülkeleri Genelkurmay Başkanları Konferansı Ortak Bildirisi de imzalandı.



