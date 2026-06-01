HIZIR’a yeni görev

Türk savunma sanayisinin zırhlı kara aracı üreticilerinden Katmerciler, yenilenen HIZIR 4x4, "Mayına Karşı Korumalı Zırhlı Araç"ların ilk teslimatını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne gerçekleştirdi. TSK’nın ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen yeni nesil HIZIR 4x4, 3 kapılı yapısı ve 5 personel taşıma kapasitesiyle modern operasyonel ihtiyaçlara cevap verecek şekilde tasarlandı. Araçlarda kullanılan yerli savunma sanayisi sistemleri entegre görev yapabilecek şekilde yapılandırıldı.

YÜKSEK KORUMA VE HAREKET KABİLİYETİ

400 beygir gücündeki motora sahip yeni nesil HIZIR, yüzde 70 dik meyil tırmanma kabiliyeti, yüksek mayın ve balistik koruma seviyesi, tam otomatik şanzımanı ve yüksek manevra kabiliyetiyle öne çıkıyor. Araç, zorlu arazi ve iklim koşullarında görev yapabilecek şekilde geliştirilirken, kullanıcı dostu sürüş özellikleriyle de dikkat çekiyor. Proje kapsamında kalan araçların üretiminin sürdüğü ve teslimatların yıl sonuna kadar tamamlanmasının planlandığı belirtildi.

MEHMETÇİĞİN GÜCÜNE GÜÇ KATACAĞIZ

Katmerciler İcra Kurulu Başkan Vekili Furkan Katmerci, yeni nesil HIZIR araçlarının ilk teslimatını gerçekleştirmekten gurur duyduklarını belirterek, aracın üstün mayın ve balistik koruma seviyesiyle Mehmetçiğin sahadaki gücüne katkı sağlayacağını söyledi. Yerli savunma sanayisi ekosistemi tarafından geliştirilen alt sistemlerin araçta entegre şekilde kullanıldığını vurgulayan Katmerci, bu versiyonun Türkiye’nin mühendislik kabiliyetlerini de ortaya koyduğunu ifade etti.

YURT DIŞI TALEBİ ARTIYOR

Katmerci, HIZIR platformuna yönelik yurt dışı talebin artarak devam ettiğini belirterek, özellikle dost ve müttefik ülkelerden gelen yoğun ilginin yeni iş birliği fırsatlarını beraberinde getirdiğini kaydetti. İhracat odaklı büyüme stratejisi kapsamında yıl içinde yeni uluslararası sözleşmeler imzalamayı hedeflediklerini aktaran Katmerci, farklı coğrafyalarda görüşme ve değerlendirme süreçlerinin sürdüğünü sözlerine ekledi.











