Dünyanın en güçlü uçak filoları açıklandı! Türkiye’nin sıralaması değişti

Dünyada birçok ülke savunma envanterini modern teknolojiye uygun şekilde yenilerken, hava kuvvetlerinin askeri dengelerdeki önemi giderek artıyor. Bölgesel gerilimlerin etkisiyle savaş uçakları ve hava üstünlüğü kapasitesi stratejik bir unsur haline gelirken, Global Firepower 2026 yılına ilişkin askeri hava gücü raporunu yayımladı.
Küresel savunma stratejilerinde hava gücü ön plana çıkmaya devam ediyor. Ülkeler, envanterlerini yeni nesil savaş uçaklarıyla güçlendirirken, Global Firepower’ın 2026 raporu en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeleri sıraladı.
Ülkeler artık filosunu 4, 5 hatta 6. Nesil hava araçları, insansız hava araçları gibi kuvvetlerle güçlendiriyor. Dünya genelinde ülkelerin askeri gücünü inceleyen veri analitiği kuruluşu Global Firepower, 2026 yılına ilişkin askeri hava gücü raporunu yayımladı.
15 – Birleşik Krallık
14 - İtalya
13 - Tayvan
12 – Kuzey Kore
11 - Suudi Arabistan
10 - Fransa
9 - Mısır
8 - Türkiye
7 - Pakistan
6 - Japonya
5 - Güney Kore
4 - Hindistan
3 - Çin
2 - Rusya
1 - ABD