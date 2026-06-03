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Türkiye ile Kamerun arasında savunma diplomasisi: Kamerunlu Bakan askeri törenle karşılandı

Türkiye ile Kamerun arasında savunma diplomasisi: Kamerunlu Bakan askeri törenle karşılandı

11:483/06/2026, Çarşamba
G: 3/06/2026, Çarşamba
IHA
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Bakan Güler, Kamerunlu mevkidaşı Assomo ile bir araya geldi
Bakan Güler, Kamerunlu mevkidaşı Assomo ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye’ye gelen Kamerun Cumhuriyeti Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo ile görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Ankara’ya gelen Kamerun Cumhuriyeti Savunma Bakanı Joseph Beti Assomo’yu askeri törenle karşıladı.

İki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından konuk Bakan Onur Kıtası’nı selamladı. İki bakan törenin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB) önünde basın mensuplarına görüntü verdi ve baş başa görüşme gerçekleştirdi.



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