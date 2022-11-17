ABB Meclis Üyesi Sinan Burhan, belediye meclisinde yaptığı konuşmada CHP'li Mansur Yavaş yönetiminin 'su faturası' yalanını partililerin yüzüne vurdu.

"ANKARALILAR ŞOK OLACAK"

"Önemli bir bilgiyi, Ankaralıların şok olacağı bir bilgiyi açıklamak istiyorum." diyen Burhan, "Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde suda bir tek kuruş indirim yapılmadı. Peki ne yaptı sayın arkadaşlar... Şu an kış yaklaştı ve yaklaşık 300 bin kişiye mesaj atarak 'Kömür yardımını, et yardımını, buğday yardımını kesiyoruz' denildi. Bu yardımları kesme gerekçesi olarak su fiyatlarının indirilmesi gösterildi. Su fiyatlarında bir tek kuruş indirim yapılmadı." ifadelerini kullandı.

OYNAT 01:24 Sinan Burhan 'Ankaralıların şok olacağı bir bilgi' diyerek Mansur Yavaş'ın yalanını CHP'lilerin yüzüne vurdu Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclis Üyesi Sinan Burhan, belediye meclisinde yaptığı konuşmada ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın 'su faturası' yalanını CHP'lilerin yüzüne vurdu. Belediyenin ihtiyaç sahiplerine yapılan yardımları 'suya indirim yapıldı' gerekçesiyle kestiğini anımsatan Burhan, 'Pazartesi günü Mansur Bey burada konuşacak. Desin ki 'Ben bir kuruş su fiyatlarını indirdim' ben istifa edeceğim. Ama kendisi yalan söylediği için istifa etmesi lazım.' dedi. BiP'te paylaş

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"YAVAŞ'IN İSTİFA ETMESİ LAZIM"

"Peki neden fakiri fukarayı tehdit ediyorsunuz?" sorusunu soran Burhan, "Su fiyatları indirilmedi. Pazartesi günü Mansur Bey burada konuşacak. Desin ki 'Ben bir kuruş su fiyatlarını indirdim' ben istifa edeceğim. Ama kendisi yalan söylediği için istifa etmesi lazım. Ankaralının onuruyla oynayamaz." diye konuştu.

GÜNDEM Mansur Yavaş'ın 'su faturası' yalanını Sinan Burhan açığa çıkardı: İndirim kararını uygulamayıp yardımları kesti