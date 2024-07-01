Sinan Oğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine sert cevap: Cehennemin kapılarını HDP’ye güzelleme yapanların üzerine kapattım

Bakınız, Türkiye’ye Cumhurbaşkanı seçtirmek istediniz kendinizi ama partiniz sizi CHP’ye yeniden genel başkan bile seçmedi. Ben ne yapabilirim?! Size bir insan olarak hala ve tüm bu yazdıklarınıza rağmen saygı duyarım. Ama bir siyasetçi olarak yapamadınız, olmuyor. Bunu neden anlamak istemiyorsunuz…