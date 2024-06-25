Kılıçdaroğlu iadeiitibar istiyor

CHP'de kadın kolları ve gençlik kollarının ilçe ve il kongrelerinde yaşanan gerilimin stres yükü boşalmazken, şimdi de eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimli kurultay çalışması ipleri gerdi. Kılıçdaroğlu'nun bu hafta çarşamba ya da perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüşeceği iddia edildi. Çarşamba günü Türkiye Belediyeler Birliği'nin Ankara'da düzenleyeceği etkinlik için başkente gelecek olan İmamoğlu'nun, Kılıçdaroğlu ile bu çerçevede buluşacağı bildirildi. Görüşmede ikilinin olağanüstü seçimli kurultay dahil pek çok başlığı değerlendireceği öğrenildi.

İMAMOĞLU’NUN DESTEĞİNİ İSTİYOR

Kılıçdaroğlu, Trabzon ziyaretinde İmamoğlu destekçisi delegenin nabzını yoklamıştı. Gaziantep'te de Güneydoğu delegesini yoklayan Kılıçdaroğlu, bu çalışmalarını İmamoğlu ile yapacağı görüşme sonrasında artıracak. Edinilen bilgiye göre, Anadolu delegesinin desteğini arkasına almak isteyen Kılıçdaroğlu, eylüldeki Tüzük Kurultayı'na kadar temaslarını sürdürecek. Bu çerçevede İmamoğlu'nun da desteğini arkasında bulundurmak isteyen Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den Kasım 2023 Kurultayı'nın rövanşını isteyecek. Kılıçdaroğlu, bu talebini de “İadeiitibar istiyorum” mesajıyla delegeye aktaracak. Parti kaynakları, CHP Genel Merkezi'nin Kılıçdaroğlu'nun bu adımını karşılıksız bırakmayacağı bilgisini verdi. Eylülde seçimli kurultay için gereken 273 delege imzasına ulaşılmadan Özel'in bu talebi olumlu değerlendirebileceğini aktaran kaynaklar, seçimli kurultaydan kimsenin kaçınmayacağı değerlendirmesinde bulundu.

‘Aramız iyi’ pozu

İBB Başkanı İmamoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşeceğini açıkladı. Esenler’de düzenlenen Metro İstanbul Bröve Töreni’nde Kılıçdaroğlu'nu ziyaret edip etmeyeceği sorulan İmamoğlu şu cevabı verdi: “Kurban Bayramı'nda kendisini arayıp bayramlaştık. 'Ben artık Ankara'ya daha sık geleceğim Türkiye Belediyeler Birliği görevimden ötürü. Bir yemekte sohbet etmeyi arzu ederim' dedim. O da 'Memnuniyetle' dedi ama net tarih yok. Bunun farklı şekillerde basına yansıması, farklı anlamlara çekilerek yazılmasını hayretle izliyorum. Yani benim tek arzum var. Önceki dönem genel başkanımızla aramızdaki münasebetin samimi bir ilişkide yürüdüğünü, bunu da bir yemekle samimi bir ortamda toparlama girişimiydi. Bu kadar merak edilmesini de garipsiyorum. Bunu bu şekilde basına yansıtan aklı da şaşarak izliyorum.”







