'Sınavkolik' yazılı tişörtüyle dikkat çekti: 61 yaşındaki Topçuoğlu üniversite sınavına 43. kez girdi

Üç milyondan fazla öğrenci hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Geçiş Sınavı'na (YKS) katılacak. Sınav esnasında öğrenciler okullarda emeklerinin karşılığını alabilmek için çaba sarf ederken, veliler ise dışarıda dualarla destekte bulunacak. Velilerin yanı sıra öğrencilerin YKS'de başarılı olabilmeleri için Kabe'de de dualar edildi. Türkiye’den gelen gazetecilerin umre tavafında, Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık ve beraberindeki kafile sınava girecek öğrencilerin muvaffak olmalarını diledi. Açık öğrenciler için yaptığı duada, "Uzun yıllar boyunca özellikle son sene içerisinde büyük bir çaba ile gayret ile mücadele eden öğrencilerimiz, talebelerimiz, gençlerimiz yavrularımız var. Ya Rabbi en güzel bir şekilde hafta sonu içinde girecekleri imtihanlarda muvaffakiyetler, başarılar nasip eyle kendilerine. Kendilerini mahcup eyleme Ya Rabbi. Zihinlerini berrak eyle. Aydın eyle Ya Rabbi. Zihinlerini aç Ya Rabbi. Yarınlarını güçlü eyle, kuvvetli eyle. En güzel biçimde haklarında hayırlısı neyse nasip eyle Ya Rabbi. Gençlerimizi de imanlı, edepli, liyakatli vicdanlı olmalarını nasip eyle Ya Rabbi." ifadelerini kullandı.