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'Sınavkolik' yazılı tişörtüyle dikkat çekti: 61 yaşındaki Topçuoğlu üniversite sınavına 43. kez girdi

Samsun'un Bafra ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Adem Topçuoğlu, 43'üncü kez üniversite sınavına katıldı. Bu yıl üzerine "1980'den 2024'e 43. kez YKS'ye (ÖSS-YGS) giriş, Sınavkolik" yazılı tişörtle Bafra Milli İrade İmam Hatip Ortaokulunda giren Topçuoğlu, gazetecilere, 1980'den bu yana askerlik dönemi hariç her sene sınava katıldığını söyledi.

18:35 - 8/06/2024 Cumartesi
Güncelleme: 18:57 - 8/06/2024 Cumartesi
AA
61 yaşındaki Adem Topçuoğlu, 43'üncü kez üniversite sınavına katıldı.
61 yaşındaki Adem Topçuoğlu, 43'üncü kez üniversite sınavına katıldı.

Bugüne kadar katıldığı sınavlarda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi lisans ve ön lisans programlarında kamu yönetimi, işletme yönetim ve organizasyon, turizm otelcilik, ilahiyat ile Dumlupınar Üniversitesi Kütahya Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Ulaştırma Hizmetleri Bölümünü bitiren Topçuoğlu, on yıl vekil sınıf öğretmenliği, 13 yıl vekil İngilizce öğretmenliği, 4 yıl da özel sürücü kurslarında direksiyon eğitimi verdikten sonra emekli oldu.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) bu yıl üzerine
"1980'den 2024'e 43. kez YKS'ye (ÖSS-YGS) giriş, Sınavkolik"
yazılı tişörtle Bafra Milli İrade İmam Hatip Ortaokulunda giren Topçuoğlu, gazetecilere, 1980'den bu yana askerlik dönemi hariç her sene sınava katıldığını söyledi.
Sınava girmenin kendisinde alışkanlık haline geldiğini belirten Topçuoğlu,
"Sınava giren adaylara tavsiyem, bunun son sınav olmadığını, seneye tekrar hazırlanarak girme hakları olduğunu unutmasınlar. Ben ilk yıllarda kazanamadım ama beş üniversite bitirdim."
dedi.

Topçuoğlu, 6'ncı sınıf öğrencisi 12 yaşındaki yeğeni Helanur Tokur'u da yanında getirerek sınava alıştırdığını kaydetti.


YKS'ye girecek öğrenciler için Kabe'de dua edildi

Üç milyondan fazla öğrenci hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Geçiş Sınavı'na (YKS) katılacak. Sınav esnasında öğrenciler okullarda emeklerinin karşılığını alabilmek için çaba sarf ederken, veliler ise dışarıda dualarla destekte bulunacak. Velilerin yanı sıra öğrencilerin YKS'de başarılı olabilmeleri için Kabe'de de dualar edildi. Türkiye’den gelen gazetecilerin umre tavafında, Kütahya İl Müftüsü İrfan Açık ve beraberindeki kafile sınava girecek öğrencilerin muvaffak olmalarını diledi. Açık öğrenciler için yaptığı duada, "Uzun yıllar boyunca özellikle son sene içerisinde büyük bir çaba ile gayret ile mücadele eden öğrencilerimiz, talebelerimiz, gençlerimiz yavrularımız var. Ya Rabbi en güzel bir şekilde hafta sonu içinde girecekleri imtihanlarda muvaffakiyetler, başarılar nasip eyle kendilerine. Kendilerini mahcup eyleme Ya Rabbi. Zihinlerini berrak eyle. Aydın eyle Ya Rabbi. Zihinlerini aç Ya Rabbi. Yarınlarını güçlü eyle, kuvvetli eyle. En güzel biçimde haklarında hayırlısı neyse nasip eyle Ya Rabbi. Gençlerimizi de imanlı, edepli, liyakatli vicdanlı olmalarını nasip eyle Ya Rabbi." ifadelerini kullandı.



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