Milyonlar bugün sınava giriyor

Üniversite sınavına hazırlanan milyonlarca aday için beklenen tarih geldi. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) bugün gerçekleştirilecek. Bu sene 3 milyondan fazla adayın katılacağı 2024-YKS, bugün ve yarın Türkiye genelindeki 81 il ve 245 sınav merkezi ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak.





3 MİLYON ADAY KATILACAK

YKS'nin bugün saat 10.15'te yapılacak birinci oturumu TYT'ye 3 milyon 120 bin 878 aday katılacak. Sınav, 9 bin 855 binada ve 176 bin 851 salonda yapılacak. TYT oturumunda 438 bin 684 kişi görev yapacak. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru sorulacak ve 165 dakika süre verilecek.

Yarın saat 10.15'te yapılacak ikinci oturum AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday katılacak. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenlenecek. Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT'de ise İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan 1206, Rusçadan 797 kişi sınava girecek.





EN YAŞLI ADAY 85 YAŞINDA

Engel gruplarına göre oluşturulan tekli ve toplu salonlarda TYT'ye toplam 12 bin 848 engelli aday girecek. AYT'ye

8 bin 334, YDT'ye ise 1032 engelli aday katılacak. Engelli adaylar için YKS'de üç oturumda toplam 3 bin 127 okuyucu ve işaretleyici görev yapacak. 2024-YKS'ye başvuran en genç aday 15, en yaşlı aday ise 85 yaşında.





GENÇ MİLLİLER SINAVA ZAGREB'DE GİRECEK

Öte yandan ÖSYM, 18 Yaş Altı Futbol Dostluk Turnuvası için Zagreb'de bulunan genç millilerin sınava girebilmeleri için bu ülkede de sınav yapma kararı aldı. Bu kapsamda kadroda yer alan 23 futbolcudan, Galatasaray'dan Efe Akman, Halim Ayaz Yükseloğlu, Recep Yalın Dilek ve Eren Paşahan, Fenerbahçe'den Mustafa Emir Akyıldız ve Emirhan Arkutcu, Beşiktaş'tan Emir Yaşar, Bitexen Antalyasporlu Kağan Arıcan, Altınordu'dan Ege Arslan ile EMS Yapı Sivasspor'dan Muhammed Sinan Kaya, Zagreb'de kendileri için hazırlanan özel salonda sınava girecek.





FENER'E YKS TEDBIRI

Ali Koç Bayram Ali Ersoy

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, milyonlarca adayın yarışacağı 2024-YKS’nin yapılacağı okulların etrafında gürültü yapılmaması uyarısında bulundu. Ersoy, İstanbul'da YKS ile aynı tarihe denk gelen Fenerbahçe Kulübü olağan seçimli genel kuruluna ilişkin “Kadıköy'de 49 okulda sınav yapıyoruz, Fenerbahçe Kulübü Genel Kurulu'nun yapılacağı yere yakın 3 okulumuz var. Üyelerin Kadıköy'e giderken oluşturabileceği trafik yoğunluğunu ve gürültüyü düşündük. Bu konuda alınabilecek tedbirler konusunda Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile görüştük. Ali Koç, "Biz bu konuda çok duyarlıyız" dedi ve bütün üyelere gerekli hatırlatmaları yapacaklarını söyledi.”



