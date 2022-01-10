Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’ın destekleriyle Başkan Ercan’ın eşi Emine Ercan’ın öncülüğünde düzenlenen “Kadın Kadına Aile Sohbetlerinin üçüncüsü gerçekleşti. Türk sanat müziği dinletisi ile başlayan program konuk Hatice Kübra Tongar’ın aile hayatı ve çocuk gelişimi üzerine konferansıyla devam etti.

Sincanlı kadınlar Hatice Kübra Tongar'la buluştu.

Çocuk gelişiminde şiddetsiz aile hayatının önemine vurgu yapan Hatice Kübra Tongar "Suç işleyen insanların çocukluklarında ya fiziksel ya da psikolojik şiddet gördüğü belirlenmiş yapılan araştırmalarda. Şiddetin cinsiyeti olmaz sadece erkekler de değil kim yaparsa yapsın anne ya da baba biz şiddete karşı olacağız. Anne baba insana doğaya hayvana şiddet göstermeyecek bunu da çocuğuna öğretecek ki istediğimiz çocuklar yetişsin" dedi.

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Sincanlı kadınlar Hatice Kübra Tongar'la buluştu.

Şiddetsiz bir aile hayatının iki temeli olduğunu belirten Tongar, sözlerine şöyle devam etti: “Birincisi her şeyin başı olan niyettir. Şiddetsiz bir aile ortamı istiyorsak önce niyetimizi doğru yerde tutacağız.

Sincanlı kadınlar Hatice Kübra Tongar'la buluştu.

Kız çocukları evde iş yapsın, erkek çocukları ilerde bize baksın anlayışından uzak yetiştirmeliyiz. Her birey kendi işini kendi yapacak donanımda olursa muhtaçlık ilişkisini ortadan kaldırırız. Evlilikler de yolunda gider. Doğru niyet şu olmalı: Benim çocuğum ne işi seçerse seçsin ne yaparsa yapsın insan gibi olsun, insanlığını muhafaza etsin.