Sınırdaki güvenlik artırıldı: Yeni gelişmelere hazırız

Güler, Başkale’deki 4’üncü Hudut Tabur Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Güler daha sonra 3’üncü Ordu Komutanlığı’na bağlı birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı yaptı. Burada konuşan Güler, “Halihazırda da komşumuz İran’da yaşanan son olaylar nedeniyle sınırlarımızdaki güvenlik tedbirleri de artırılmıştır. Ayrıca bir kez daha hatırlatmak gerekirse, hudutlarımızda kurduğumuz emniyet sistemleri pek çok ülke için de örnek teşkil etmektedir. Bundan sonra da meydana gelebilecek yeni gelişmelere karşı sınır güvenliğimizi en üst seviyede sağlamaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın” sözlerini sarf etti.