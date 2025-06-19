Sınırdaki güvenlik artırıldı: Yeni gelişmelere hazırız

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, komuta kademesiyle Van’a giderek İran sınırında incelemelerde bulundu. Başkale’deki 4’üncü Hudut Tabur Komutanlığı’nı ziyaret eden Güler, “Halihazırda da komşumuz İran’da yaşanan son olaylar nedeniyle sınırlarımızdaki güvenlik tedbirleri artırılmıştır” dedi.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran’da yaşanan son olaylar nedeniyle sınırlardaki güvenlik tedbirlerinin artırıldığını bildirdi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güler, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Van’a giderek, burada hudut hattında toplantı gerçekleştirdi.
PEK ÇOK ÜLKE İÇİN ÖRNEK
Güler, Başkale’deki 4’üncü Hudut Tabur Komutanlığı’nda inceleme ve denetlemelerde bulundu. Güler daha sonra 3’üncü Ordu Komutanlığı’na bağlı birlik komutanlarının da katılımıyla video telekonferans toplantısı yaptı. Burada konuşan Güler, “Halihazırda da komşumuz İran’da yaşanan son olaylar nedeniyle sınırlarımızdaki güvenlik tedbirleri de artırılmıştır. Ayrıca bir kez daha hatırlatmak gerekirse, hudutlarımızda kurduğumuz emniyet sistemleri pek çok ülke için de örnek teşkil etmektedir. Bundan sonra da meydana gelebilecek yeni gelişmelere karşı sınır güvenliğimizi en üst seviyede sağlamaya devam edeceğimizden hiç kimsenin şüphesi olmasın” sözlerini sarf etti.
İsrail-İran arasında devam eden çatışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Güler, bölgede ve dünyada her geçen gün risk ve tehditlerin arttığını belirterek, “Geçen hafta cuma günü İsrail’in sınır komşumuz İran’a yönelik başlattığı hukuksuz saldırıları kınıyoruz. İsrail’in başta Gazze olmak üzere Lübnan’a ve şimdi de İran’a yönelik gerçekleştirdiği hukuk tanımayan saldırıları, çatışmaları tüm coğrafyaya yayma amacını bir kez daha açıkça ortaya koymuştur” açıklamasında bulundu.