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Hedef İHA’da dünya liderliği

Hedef İHA’da dünya liderliği

04:0019/06/2025, Perşembe
G: 19/06/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Leonardo Başkanı Stefano Pontecorvo, Fransa'da düzenlenen 55’inci Paris Havacılık Fuarı'nda, Baykar’la kurdukları ortaklığa ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
Leonardo Başkanı Stefano Pontecorvo, Fransa'da düzenlenen 55’inci Paris Havacılık Fuarı'nda, Baykar’la kurdukları ortaklığa ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayii şirketi Baykar’ın İtalyan ortağı Leonardo’nun Başkanı Pontecorvo, insansız hava araçları alanında liderliği hedeflediklerini söyledi. Pontecorvo, “Birlikte olağanüstü bir ürün geliştireceğiz” dedi.

Türkiye’nin önde gelen savunma sanayii şirketi Baykar’ın, İtalyan havacılık ve savunma sanayii şirketi Leonardo ile giriştiği ortaklık, insansız hava araçları alanında liderliği hedefliyor. Baykar ve Leonardo'nun yüzde 50'şer ortaklıkla kurduğu ve merkezi İtalya'da olacak “LBA Systems”, insansız hava sistemlerinin tasarımından geliştirilmesine, üretiminden bakımına uzanan tüm süreçlere odaklanacak. Leonardo Başkanı Stefano Pontecorvo, Fransa'da düzenlenen 55’inci Paris Havacılık Fuarı'nda, Baykar’la kurdukları ortaklığa ilişkin dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.


OLAĞANÜSTÜ BİR ÜRÜN GELİŞTİRECEĞİZ

Baykar'ın kendilerini stratejik ortak olarak seçmesinden büyük gurur duyduklarını belirten Pontecorvo, “Biz Baykar'ı, Baykar da bizi seçti. Baykar harika bir şirket, muhtemelen dünyanın en iyisi” dedi. Beklentilerinin, insansız hava araçları alanında liderlik olduğunu kaydeden Pontecorvo, “Sonra daha ileriye gideceğiz. Birlikte olağanüstü bir ürün geliştireceğiz. Bu dönemlerde teknoloji, başarının teminatı. Teknolojinin en uç seviyesinde olacağımızdan eminim. Hem Avrupa hem de dünya pazarları için çok ikna edici bir ürünümüz olacak” diye konuştu.


BAYKAR'LA ÇALIŞMAKTAN GURUR DUYUYORUZ

Pontecorvo, ortaklık kapsamında Baykar’ın AKINCI, TB3 ve TB2’si ile kendi insansız hava araçlarından oluşan 4 İHA’ya öncelik vereceklerini söyledi. Leonardo olarak birçok Türk şirketiyle çalıştıkları bilgisini veren Pontecorvo, “Baykar'la da çalışmaktan büyük gurur duyuyoruz” ifadelerini kullandı. Net bir planla işe başladıklarını anlatan Pontecorvo şunları kaydetti: “Baykar da bizim gibi teknolojiye, Ar-Ge'ye sıkı sıkıya bağlı. Büyük işler başarabiliriz. Bu da Avrupa'nın geride kaldığı bir alanda Avrupa'nın savunmasına, öncelikle İHA'larla çok ciddi katkılarda bulunabilir.”


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