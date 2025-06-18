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Milli Savunma Bakanı Güler İran sınırında

Milli Savunma Bakanı Güler İran sınırında

11:2618/06/2025, Çarşamba
G: 18/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-İran sınırındaki birlikleri denetlemek için Van'a gitti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-İran sınırındaki birlikleri denetlemek için Van'a gitti.

İsrail-İran savaşı altıncı gününe girerken sınırın sıfır noktasında yasa dışı geçişlerin engellenmesi için güvenlik önlemleri artırıldı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bölgeye gitti.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İran hududundaki askeri birliklerde inceleme yapmak için Van'a gitti.


Bakan Güler İran sınırında


Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-İran sınırındaki askeri birlikleri denetlemek üzere Van'ın Başkale ilçesine hareket etti. Edinilen bilgiye göre, Bakan Güler, İran hududundaki askeri birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunacak.


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