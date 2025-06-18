Orta Doğu’da tehlikeli saatler: ABD İran'a saldıracak mı? Trump ve Netanyahu görüştü

Orta Doğu’da savaş rüzgârları esmeye devam ediyor. İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesislerini hedef almasıyla fitili ateşlenen gerilimde gözler Washington’a çevrildi. ABD Başkanı Donald Trump’ın gece boyu yaptığı açıklamalar ile İsrail Başbakanı Netanyahu’yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesi, “ABD savaşa dahil mi oluyor?” sorusunu gündemin merkezine taşıdı. Amerikan medyası, Beyaz Saray’daki ulusal güvenlik toplantısına dikkat çekerken, New York Times İran’ın ABD üslerine saldırı hazırlığı yaptığını iddia etti.
İsrail ve İran arasındaki karşılıklı çatışmaların altıncı gününe girilirken gözler ABD’nin atacağı adımlara çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu’nun kritik telefon görüşmesi uluslararası basında savaş senaryolarının fitilini ateşledi. Amerikan medyasına göre Trump, İran’ın nükleer tesislerine yapılacak saldırıya katılım seçeneğini masada tutuyor. Pentagon ise alarma geçmiş durumda...
Trump ve Netanyahu'dan telefon görüşmesi
ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'nin İran'a yönelik saldırılara dahil olup olmayacağı tüm dünyada merak edilirken, ABD basınında konuya ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi.
Beyaz saray doğruladı
ABD basınından çarpıcı iddia
ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına dahil olmayı değerlendirdiği iddia edildi. ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılmayı değerlendirdiği iddia edildi. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına dahil olmayı değerlendirdiği öne sürüldü.
Haberlerde, Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantının ardından muhtemel bir saldırı da dahil olmak üzere bir dizi seçeneği değerlendirdiği ifade edildi.
ABD'nin saldırması durumunda İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir
ABD'nin nükleer tesislere yönelik bir saldırısı durumunda İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabileceği öne sürüldü. Amerikan New York Times gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin yeni değerlendirmeler yer aldı.
ABD'li yetkililer ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırısı halinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlamaya başlayacağını düşündüklerini belirtti. Aynı haberde Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere ve bölgedeki bazı ABD üslerine saldırmaya başlamasının da beklendiği kaydedildi.
ABD savaşa dahil olacak mı?
ABD'li ve İsrailli medya kuruluşları, Washington yönetiminin İran'a karşı savaşa girebileceğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz Orta Doğu'da nasıl bir adım atacağına karar vermediğini belirten CNN International, Cumhuriyetçilerin "İran ile savaşa girmek dışında bir seçenek olmadığını" giderek daha sık dillendirdiğine dikkat çekti.
Geniş çaplı savaş endişesi
Amerikan yetkililerine göre, İran, ABD'nin İsrail'in savaşına katılması durumunda Orta Doğu'daki Amerikan üslerine yönelik saldırılar için füzeler ve diğer askeri ekipmanları hazırladı. Haberdeki bu bilgi, istihbarat raporlarını inceleyen ABD’li yetkililere dayanıyor.
Hürmüz Boğazı stratejisi
Diğer bazı yetkililer ise, bir saldırı durumunda İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın döşeyebileceğini, bunun da ABD savaş gemilerini Basra Körfezi'nde kıstırma amacı taşıyacağını belirtiyor.
ABD’nin Orta Doğu’da 40 bin'den fazla askeri var
Amerikan komutanları, bölgedeki ABD üslerinde, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere, askerleri yüksek alarm durumuna geçirdi. ABD’nin Orta Doğu’da 40 bin'den fazla askeri bulunuyor.
İki İranlı yetkili, ülkenin ABD'nin İsrail'in savaşına katılması halinde Orta Doğu'daki, özellikle Irak'taki, ABD üslerine saldıracağını kabul etti.
İran'dan net mesaj
İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Düşmanlarımız, askeri saldırılarla bir çözüme ulaşamayacaklarını ve İran halkına iradelerini dayatamayacaklarını bilmelidir" dedi. Arakçi, Avrupa'daki mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde, savaşın yayılması durumunda suçun İsrail ve onun başlıca destekçilerinde olacağını iletti.
ABD’li yetkililer, İran’ın bölgedeki Amerikan üslerine saldırmak için fazla hazırlığa ihtiyaç duymayacağını söyledi. İran ordusunun Bahreyn, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ni kolayca vurabilecek füze üsleri bulunuyor.