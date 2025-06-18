Orta Doğu’da tehlikeli saatler: ABD İran'a saldıracak mı? Trump ve Netanyahu görüştü

İsrail ve İran arasındaki karşılıklı çatışmaların altıncı gününe girilirken gözler ABD’nin atacağı adımlara çevrilmiş durumda. ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Netanyahu’nun kritik telefon görüşmesi uluslararası basında savaş senaryolarının fitilini ateşledi. Amerikan medyasına göre Trump, İran’ın nükleer tesislerine yapılacak saldırıya katılım seçeneğini masada tutuyor. Pentagon ise alarma geçmiş durumda...









Trump ve Netanyahu'dan telefon görüşmesi





Ortadoğu'da tansiyon her geçen saat daha da yükseliyor. İsrail’in 13 Haziran’da İran’ın nükleer tesislerini ve üst düzey komutanlarını hedef alan saldırılarının ardından, iki ülke adeta yangın yerine döndü. Trump'tan gece boyu gelen şok açıklamalar, ABD basınında "Savaşa dahil olma anlamına gelebilir" şeklinde yorumlanırken, New York Times, İran'ın ABD üslerine füze hazırladığını söyledi. Pentagon teyakkuzda.









ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. ABD'nin İran'a yönelik saldırılara dahil olup olmayacağı tüm dünyada merak edilirken, ABD basınında konuya ilişkin çarpıcı bir iddia gündeme geldi.





Beyaz saray doğruladı





Beyaz Saray'dan bir yetkili, Trump ile Netanyahu'nun telefon görüşmesi yaptığını doğruladı ancak görüşmenin ayrıntılarına ilişkin bilgi verdi. İsrail’in İran’a düzenlediği saldırıya ABD’nin katılıp katılmayacağına dair soruların gündeme geldiği görüşmeyle ilgili İsrail ve ABD tarafından henüz somut bir açıklama yapılmadı.









ABD basınından çarpıcı iddia





ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına dahil olmayı değerlendirdiği iddia edildi. ABD'nin İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına katılmayı değerlendirdiği iddia edildi. ABD basınında yer alan haberlerde, ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine yönelik saldırılarına dahil olmayı değerlendirdiği öne sürüldü.





Haberlerde, Trump'ın Ulusal Güvenlik Konseyi ile yaptığı toplantının ardından muhtemel bir saldırı da dahil olmak üzere bir dizi seçeneği değerlendirdiği ifade edildi.









ABD'nin saldırması durumunda İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabilir





ABD'nin nükleer tesislere yönelik bir saldırısı durumunda İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlayabileceği öne sürüldü. Amerikan New York Times gazetesine konuşan ve adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırılan haberde İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan çatışmaya ilişkin yeni değerlendirmeler yer aldı.









ABD'li yetkililer ABD'nin İran'ın nükleer tesislerine yönelik olası bir saldırısı halinde İran'ın Hürmüz Boğazı'nı mayınlamaya başlayacağını düşündüklerini belirtti. Aynı haberde Yemen'deki İran destekli Husilerin Kızıldeniz'deki gemilere ve bölgedeki bazı ABD üslerine saldırmaya başlamasının da beklendiği kaydedildi.









ABD savaşa dahil olacak mı?





ABD'li ve İsrailli medya kuruluşları, Washington yönetiminin İran'a karşı savaşa girebileceğini bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump'ın henüz Orta Doğu'da nasıl bir adım atacağına karar vermediğini belirten CNN International, Cumhuriyetçilerin "İran ile savaşa girmek dışında bir seçenek olmadığını" giderek daha sık dillendirdiğine dikkat çekti.





İsrail medyasında yer alan haberlerde ise Başbakan Binyamin Netanyahu'nun ABD'yi savaşa girmeye ikna etmek için çabaladığı kaydedildi. Haberlerde, İran'ın nükleer kapasitesini ortadan kaldırmak için ABD bombardımanı gerektiğini savunan Netanyahu'nun, Trump ile görüşmelerini sürdürdüğü bilgisi paylaşıldı.









Geniş çaplı savaş endişesi





The New York Times'ın TSİ ile sabaha karşı yayınlanan haberine göre Amerikan komutanları, bölgede daha geniş çaplı bir savaş endişesiyle askerleri yüksek alarma geçirdi.





Amerikan yetkililerine göre, İran, ABD'nin İsrail'in savaşına katılması durumunda Orta Doğu'daki Amerikan üslerine yönelik saldırılar için füzeler ve diğer askeri ekipmanları hazırladı. Haberdeki bu bilgi, istihbarat raporlarını inceleyen ABD’li yetkililere dayanıyor.





Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa'ya yaklaşık 30'dan fazla yakıt ikmal uçağı gönderdi. Bu uçaklar, ya Amerikan üslerini koruyan savaş uçaklarına destek sağlamak için ya da İran’daki nükleer tesislere olası saldırılarda bombardıman uçaklarının menzilini uzatmak için kullanılabilir.









Hürmüz Boğazı stratejisi





Diğer bazı yetkililer ise, bir saldırı durumunda İran’ın Hürmüz Boğazı’na mayın döşeyebileceğini, bunun da ABD savaş gemilerini Basra Körfezi'nde kıstırma amacı taşıyacağını belirtiyor.





ABD’nin Orta Doğu’da 40 bin'den fazla askeri var





Amerikan komutanları, bölgedeki ABD üslerinde, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün ve Suudi Arabistan dahil olmak üzere, askerleri yüksek alarm durumuna geçirdi. ABD’nin Orta Doğu’da 40 bin'den fazla askeri bulunuyor.





İki İranlı yetkili, ülkenin ABD'nin İsrail'in savaşına katılması halinde Orta Doğu'daki, özellikle Irak'taki, ABD üslerine saldıracağını kabul etti.





Aynı yetkililer, İran'ın Arap ülkelerinde bulunan ve saldırıya katılan tüm Amerikan üslerini hedef alacağını da belirtti.









İran'dan net mesaj





İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Düşmanlarımız, askeri saldırılarla bir çözüme ulaşamayacaklarını ve İran halkına iradelerini dayatamayacaklarını bilmelidir" dedi. Arakçi, Avrupa'daki mevkidaşlarıyla yaptığı telefon görüşmelerinde, savaşın yayılması durumunda suçun İsrail ve onun başlıca destekçilerinde olacağını iletti.



