Tek çözüm yolu müzakere masası

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İsrail ile İran arasındaki çatışmanın tek çözüm yolunun müzakere masası olduğunu söyledi. BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed ile telefonda görüşen Erdoğan, mevcut durumun Gazze’yi gölgede bırakmaması gerektiğini kaydetti. Erdoğan, aksi durumunda BatıŞeria ve Doğu Kudüs’ün de işgal tehdidi ile karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.
Cumhur-başkanı Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, görüşmelerde, İsrail ile İran arasındaki çatışma, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
TAHAMMÜL EDEMEYİZ
Erdoğan, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan şiddet sarmalının bütün bölgenin güvenliğini riske attığını, bölgenin yeni bir savaşa tahammül edemeyeceğini, diplomatik temaslar yoluyla çatışmaların sona erdirilmesi için çalıştıklarını belirtti. İran ile nükleer anlaşmazlığın çözümünün müzakere masasına dönmek olduğunu kaydeden Erdoğan, mevcut durumun Gazze’yi gölgede bırakmaması gerektiğini, aksi durumda Batı Şeria ve Doğu Kudüs’ün de işgal tehdidi ile karşı karşıya kalabileceğini vurguladı.