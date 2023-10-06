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Sınırı geçmeye çalışırken yakalandılar: TIR'ın dorsesinden 60 kaçak göçmen çıktı

Edirne’de İpsala Gümrük Kapısına gelen TIR'da, Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan aramada 60 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler işlemlerinin tamamlanmasının ardından yurtdışı edilmek üzere Edirne İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.

09:54 . 6/10/2023 Cuma
IHA
Sınırı geçmeye çalışan TIR'dan 60 kaçak göçmen çıktı

Sınırı geçmeye çalışan TIR'dan 60 kaçak göçmen çıktı

Edirne’de İpsala Gümrük Kapısına gelen tırda, Gümrük Muhafaza ekiplerince yapılan aramada 60 kaçak göçmen yakalandı.

İpsala Mülki İdare Amirliği koordinesinde, İpsala Gümrük Muhafaza Kaçaklık ve İstihbarat Müdürlüğü görevlileri tarafından takibe alınan ve yurtdışına çıkmak üzere İpsala Gümrük Kapısına gelen Moldova Uyruklu A.T. isimli şahsın idaresindeki Moldova plakalı bir TIR'da arama yapıldı. Aramalarda TIR'ın dorsesine saklanmış vaziyette 60 yabancı uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

Gümrük Muhafaza ekiplerinin yaptığı başarılı operasyon sonucu; “Göçmen Kaçakçılığı ve Kaçakçılık” suçlarından gözaltına alınan araç sürücüsü A.T. isimli şahıs daha sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. 60 kaçak göçmen ise işlemlerinin tamamlanmasına müteakip yurtdışı edilmek üzere Edirne İl Göç Müdürlüğüne teslim edildi.



#TIR
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#operasyon
21 dakika önce
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