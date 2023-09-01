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TIR dorsesinden 39 kaçak göçmen çıktı

Amasya’da TIR'ın dorsesinde Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı. Sürücü Hasan Acar tutuklanırken, göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

15:52 . 1/09/2023 Cuma
DHA
Amasya'da kaçak göçmen operasyonu

Amasya'da kaçak göçmen operasyonu

Amasya'da TIR'ın dorsesinde Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı, sürücü Hasan Acar (58) tutuklandı.

Erzurum üzerinden Amasya’ya gelen Hasan Acar’ın kullandığı 25 AVC 333 plakalı TIR, dün uygulama noktasında durduruldu. Yapılan kontrollerde TIR’ın dorsesinde yaşları 18 ile 30 arasında değişen Afganistan uyruklu 39 kaçak göçmen yakalandı.

Göçmenler işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

TIR sürücüsü Hasan Acar

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen TIR'ın sürücüsü Hasan Acar çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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