Sipariş götürdüğü eve girmeye çalışmıştı: Kuryenin ifadesi ortaya çıktı

11:5718/09/2025, Perşembe
DHA
M.Ç., erkek arkadaşı Y.G. ile birlikte kurye hakkında taciz iddiasıyla şikayette bulundu.
M.Ç., erkek arkadaşı Y.G. ile birlikte kurye hakkında taciz iddiasıyla şikayette bulundu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde, sipariş götürdüğü kadının evine girmeye kalkışan ve taciz iddiasıyla gözaltına alınan kurye E.C.K. (22), adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Necatibey Caddesi'nde yalnız yaşayan M.Ç. adlı kadın, önceki gün saat 02.00 sıralarında evine restorandan yemek siparişi verdi. M.Ç., siparişi kapıda kuryeden teslim aldıktan sonra, kredi kartını almak için içeriye girdi. Kurye E.C.K., bu sırada açık kapıdan ayakkabılarıyla içeri girip, etrafı kontrol etti. Durumu fark eden M.Ç., kapıyı kapatarak kuryeyi dışarıya çıkardı. Kurye, kadının ödeme yapmasından sonra evden ayrıldı.

Kuryenin ifadesi ortaya çıktı

M.Ç., erkek arkadaşı Y.G. ile birlikte kurye hakkında taciz iddiasıyla şikayette bulundu. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan kurye E.C.K., ifadesinde, sipariş götürdüğü kadın içeri girince parayı vermeden kapıyı kapatacağını düşündüğünü, bu tür olayları çok yaşadıklarını, bu yüzden önlem amacıyla içeriye girdiğini ileri sürdü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.C.K., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

#Ankara
#Çankaya
#Kurye
