Şişli Kent Lokantası yeniden hizmete açılacak.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, "Şişli'de kapanan Kent Lokantası gerçeği şudur; 19 Mart'ta CHP'li Şişli Belediye Başkanı görevdeyken ihale yapmadığı için, dolayısıyla yemek yapacak malzeme olmadığı için bizzat CHP tarafından kapatılmıştır" dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yerel Yönetimler Başkanı Mustafa Demir, CHP'li Ekrem İmamoğlu döneminde 'yemek yapacak malzeme olmadığı gerekçesiyle kapatılan Şişli Kent Lokantası'nın yakın zamanda yeniden hizmete açılacağını duyurdu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, sosyal medya hesabından Şişli'deki Kent Lokantası'na ilişkin açıklama yaptı.
Demir,
"Şişli'de kapanan Kent Lokantası gerçeği şudur; 19 Mart'ta CHP'li Şişli Belediye Başkanı görevdeyken ihale yapmadığı için, dolayısıyla yemek yapacak malzeme olmadığı için bizzat CHP tarafından kapatılmıştır. Sorunun kaynağı ve sebebi CHP Belediyesinin beceriksizliğidir. Biz AK Parti olarak Milletimize yapılan en küçük hizmetin bile sekteye uğraması arzu etmeyiz. Yakın zamanda Şişli Kent Lokantası yeniden hizmete açılacaktır. Keşke gerçek dışı algı oluşturmak ve insanları manipüle etmek için harcadığınız zamanı ve milletin kaynağını millete hizmet için harcasaydınız"
ifadelerini kullandı.
#Şişli
#Mustafa Demir
#Kent Lokantası