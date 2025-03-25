DMM'den Kent Lokantalarının kapatıldığı iddialarına yalanlama

Şişli Belediyesi'nde kayyum yönetiminin Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldığına yönelik iddialara yalanlama geldi.
Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı” iddiasına ilişkin açıklama geldi.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden (DMM) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir. Şişli’deki kent lokantaları dahil tüm belediye faaliyetleri, kamunun üstün yararının gözetilmesi çerçevesinde devam etmektedir.
Kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar etmeyiniz."