DMM'den Kent Lokantalarının kapatıldığı iddialarına yalanlama

Bazı basın yayın organlarında yer alan, “Şişli Belediyesi'ndeki kayyum yönetimi, Kent Lokantaları'nı kapatma kararı aldı” iddiası doğru değildir.



Şişli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cevdet Ertürkmen tarafından böyle bir karar alınması söz konusu değildir.



Şişli’deki kent… pic.twitter.com/m4e9J0A1mp