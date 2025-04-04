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Şişli'deki kent lokantaları 7 Nisan'da yeniden hizmete başlayacak

Şişli'deki kent lokantaları 7 Nisan'da yeniden hizmete başlayacak

21:114/04/2025, vendredi
G: 4/04/2025, vendredi
DHA
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Şişli Kent Lokantası yeniden hizmete açılacak.
Şişli Kent Lokantası yeniden hizmete açılacak.

İstanbul Şişli’de 19 Mart tarihinden bu yana kapalı olan Kent Lokantaları hakkında kayyum yönetimindeki Şişli Belediyesi'nden açıklama geldi. Belediyeden yapılan açıklamada “Lokantalarımız, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye yeniden başlayacak Şişlimizin hak ettiği hizmete hakkıyla ulaşmasını sağlayabilmek için çalışıyoruz" denildi.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, kent lokantalarının, kullanılan malzemelerin zamanında tedarik edilememesi gerekçesiyle 19 Mart'tan bu yana kapalı olduğu belirtildi.

İlçedeki 2 kent lokantası ile 1 gezici lokantanın yeniden açılması için gerekli malzeme ve personel planlamasının tamamlandığı kaydedilen açıklamada,
"Lokantalarımız, 7 Nisan 2025 Pazartesi gününden itibaren vatandaşlarımıza hizmet vermeye yeniden başlayacak. Şişlimizin hak ettiği hizmete hakkıyla ulaşmasını sağlayabilmek için çalışıyoruz."
ifadelerine yer verildi.


#Şişli
#Mustafa Demir
#Kent Lokantası

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