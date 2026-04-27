Şişli'de 34 katlı plazanın otoparkındaki elektrikli cip yandı: Özel yangın brandası ile müdahale edildi

22:1527/04/2026, Pazartesi
DHA
Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.

Şişli’de bir plazanın otoparkında park halindeki cipte çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangın nedeniyle araçta hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı.

Şişli’de 34 katlı plazanın otoparkında park halindeki cipten yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Harbiye Mahallesi Asker Ocağı Caddesi'ndeki 34 katlı plazanın otoparkında meydana geldi. Park halinde bulunan elektrikli cipten yükselen alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Plaza çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri geldi.


Alevlere özel yangın brandası ile müdahale edildi

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan cipe önce suyla, ardından duman çıkışının önlenmesi amacıyla özel yangın brandası ile aracı tamamen kapatarak müdahale etti. Yangın nedeniyle Taksim Meydanı istikametinde trafik yoğunluğu oluşurken, cipten yükselen alevler çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Yangının çıkış sebebine ilişkin inceleme başlatıldı.


