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SİVAS

Sivas haberleri: Divriği'de ilçe halkının ateşi drone ile ölçüldü

Sivas Divriği'de ilçe halkının ateşi drone ile ölçüldü

Sivas’ın Divriği İlçesinde ilçe halkının drone ile ateş ölçümü ve alınması gereken tedbirlerle ilgili anonslar yapıldı. İlçe halkının yoğunlaştığı Pazar yerinde drone ile havadan ateş ölçümü gerçekleştirildi. Yine drone ile gün boyu uyulması gereken kurallarla ilgili anonslar tekrarlandı.

Haber Merkezi İHA
Ekipler tarafından denetimler de aralıksız devam ediyor.
Ekipler tarafından denetimler de aralıksız devam ediyor.

Sivas’ın Divriği ilçesi pandemi süreci boyunca tedbirlerin en düzenli şekilde uygulandığı ilçelerden biri olurken vaka sayısı da ortalamanın bir hayli altında seyretti. Tedbirleri elden bırakmayan Divriği Kaymakamı Mehmet Bek, ilginç bir uygulamaya da imza attı.

Drone'u çırak gibi kullandı
TEKNOLOJİ
Drone'u çırak gibi kullandı

Drone ile gün boyu uyulması gereken kurallarla ilgili anonslar tekrarlandı

İlçe halkının yoğunlaştığı Pazar yerinde drone ile havadan ateş ölçümü gerçekleştirildi. Yine drone ile gün boyu uyulması gereken kurallarla ilgili anonslar tekrarlandı. Bek, tedbirlerin titizlikle sürdürüldüğünü belirtip Divriği halkından alınan kararlarla ilgili kendilerine yardımcı olmalarını istedi.

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