Gündem Sivas Kongresinin 103 yıl dönümü kutlandı Manda ve himaye kabul edilemez
SİVAS

Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlandı: Manda ve himaye kabul edilemez

Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, tüm kahramanları anarken, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kongre ile İslam dünyasını karmaşadan çekip çıkarıldığını söyledi. İçişleri Bakanı Soylu ise, “O gün, ABD mandacılığı isteyenlerin de sesi çok çıkıyordu. 'Manda ve himaye kabul edilemez' diyenler kazandı. Yine kazanacak" dedi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sivas Kongresinin 103. yıl dönümü kutlandı: Manda ve himaye kabul edilemez
Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde tören düzenlendi.

Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla kongrenin yapıldığı Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen törende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Üzerinden 103 yıl geçtiği halde Milli Mücadele'nin belirleyici safhalarından birisini teşkil eden bu kongreyi anmamız boşuna değildir. Hele ki dünyanın ve coğrafyamızın büyük dönüşümlere, şümullü değişikliklere uğradığı günümüzde, 100 yıl önce milletimizin zaferle neticelendirdiği bir büyük mücadeleyi anmak, hakşinaslıktan ve vefalı olmaktan öte, tarihe bir ders olarak yaklaşmanın tabii şartlarındandır." dedi.

Kahramanları şükranla yâd ediyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Kurtuluş Savaşı'nın ilke ve hedeflerinin saptandığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadesini kullandı.

Bağımsızlığı savunanlar kazanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Sivas Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Soylu, "O gün, ABD mandacılığı isteyenlerin de sesi çok çıkıyordu. 'Manda ve himaye kabul edilemez' diyenler kazandı. Bugün de sesleri çok çıkıyor. Ama yine bağımsızlığı savunanlar kazanacak" ifadelerini kullandı.

Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü: Sivas Kongresi kaç yılında yapıldı, hangi kararlar alındı?
GÜNDEM
Sivas Kongresi'nin 101. yıl dönümü: Sivas Kongresi kaç yılında yapıldı, hangi kararlar alındı?


Futbolculara saldırı

Futbolculara saldırı

​Ankaragücü-Beşiktaş maçı sonrasında ortalık karıştı.
3 puan 3 golle

3 puan 3 golle

​Beşiktaş deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etti.
Büyükşehirlere bombalı saldırı hazırlığında olan PKKlı terörist İstanbulda yakalandı

'Turnuvadan çekilebiliriz'

'Turnuvadan çekilebiliriz'

​Gürcü basketbolcular maçtan sonra Furkan Korkmaz'a saldırdı.

​Devlet Bahçeli: Ege Denizi'ni aşmak çok kolay.

MHP Genel Başkanı Bahçeli "2023'e Doğru: Aday Belli Karar Net" mitinginde konuşuyor.

​İsraf artık son buluyor: Yemediğinizin parasını artık ödemeyeceksiniz

​Üç yıllık plan hazır.

MSB kaynakları: Türk jetleri 14 ayrı olayda 3 bin 372 saniye taciz edildi.
YKS'de kritik tarih belli oldu

YKS'de kritik tarih belli oldu

Ek yerleştirme tercihi 7-13 Eylül arası yapılacak.
Muğla'da faciadan dönüldü

Muğla'da faciadan dönüldü

Otobüs yolcular tahliye edildikten sonra alevlere teslim oldu.

​Hazırlıklar tamamlandı

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.