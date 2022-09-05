Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü kutlandı: Manda ve himaye kabul edilemez

Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla kongrenin yapıldığı Atatürk ve Kongre Müzesi bahçesinde düzenlenen törende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, “Üzerinden 103 yıl geçtiği halde Milli Mücadele'nin belirleyici safhalarından birisini teşkil eden bu kongreyi anmamız boşuna değildir. Hele ki dünyanın ve coğrafyamızın büyük dönüşümlere, şümullü değişikliklere uğradığı günümüzde, 100 yıl önce milletimizin zaferle neticelendirdiği bir büyük mücadeleyi anmak, hakşinaslıktan ve vefalı olmaktan öte, tarihe bir ders olarak yaklaşmanın tabii şartlarındandır." dedi.

Kahramanları şükranla yâd ediyorum

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Sivas Kongresi'nin 103. yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Erdoğan paylaşımında, "Kurtuluş Savaşı'nın ilke ve hedeflerinin saptandığı, cumhuriyetin temellerinin atıldığı Sivas Kongresi'nin yıl dönümünde, Gazi Mustafa Kemal ve tüm kahramanlarımızı şükranla anıyor, kongreye ev sahipliği yapan Sivaslıları ve tüm vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum." ifadesini kullandı.

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Bağımsızlığı savunanlar kazanacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, Sivas Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından bir mesaj yayımladı. Soylu, "O gün, ABD mandacılığı isteyenlerin de sesi çok çıkıyordu. 'Manda ve himaye kabul edilemez' diyenler kazandı. Bugün de sesleri çok çıkıyor. Ama yine bağımsızlığı savunanlar kazanacak" ifadelerini kullandı.