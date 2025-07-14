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Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: Altı kişi yaralandı

Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: Altı kişi yaralandı

21:2114/07/2025, Pazartesi
AA
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Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Sivas’ın İstiklal Mahallesi’nde iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Araçlarda bulunan kişilere sağlık ve polis ekipleri müdahale etti. Kazada sürücülerle birlikte dört kişi daha yaralandı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

E.K. yönetimindeki 58 ACR 266 plakalı otomobil ile U.K. idaresindeki 25 EZ 893 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Ömer Daştan Sokak'ta çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan S.K, Z.K, D.K. ve M.C.A. yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.


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