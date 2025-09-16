Siyonist zulmün karşısında saf tutun

Müslüman Alimler Dünya Birliği, 14–15 Eylül 2025 tarihlerinde Doha’da düzenlenen Arap ve İslam ülkeleri zirvesi vesilesiyle İslam dünyası liderlerine hitaben güçlü bir açık mektup yayınladı. Gazze’de yaşanan zulmü "soykırım ve büyük felaket" olarak nitelendiren mektupta, liderlere Siyonist işgalin karşısında açıkça saf tutmaları çağrısı yapıldı. Birlik Başkanı Prof. Dr. Ali Muhyiddin el-Karadaği imzasıyla kaleme alınan mektup, Gazze’deki vahim duruma dikkat çekerek, somut ve acil adımlar atılması çağrısında bulundu. Birlik, Gazze’deki saldırıları “soykırım ve büyük felaket” olarak nitelendirirken, İsrail’in yalnızca Filistin’i değil, Suriye, Lübnan ve İran gibi bölge ülkelerini de tehdit eden geniş çaplı bir işgal politikası izlediğine dikkat çekti. Buna karşılık liderlere yönelik acil ve pratik adımlar talep edildi.

İSRAİL İLE İLİŞKİLER DERHAL KESİLMELİ

Açık mektupta, İsrail ile siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkilerin derhal kesilmesi; ümmetin maddi ve manevi güçlerini seferber ederek birlik ve kardeşliğin güçlendirilmesi; stratejik kalkınma planlarıyla siyasi, askeri, ilmi ve ekonomik alanda ortak hareket edilmesi. Ayrıca Gazze’ye uygulanan ablukanın kaldırılması, insani yardımın ulaştırılması ve uluslararası platformlarda işlenen insanlık suçlarının ifşa edilmesi talep edildi.

ORTAK İRADEYE VURGU

Mektupta ayrıca, ihlas ve fedakârlık temelinde birliğin sağlanması için ciddi çaba harcanması gerektiği belirtiliyor. Ümmetin siyasi, askeri, ilmi ve ekonomik alanda kalkınması için kapsamlı stratejik planların hazırlanması ve ortak bir irade ile hayata geçirilmesi çağrısı yapıldı. Birlik, tefrikanın yalnızca başarısızlık ve zilleti doğuracağını hatırlatarak, liderleri ortak hareket etmeye davet etti.

Mektupta Gazze’deki meşru direnişe destek verilmesi, ablukanın kaldırılması ve sınır kapılarının açılması gerektiği vurgulandı. Ayrıca, tüm özgür insanlara ve uluslararası kuruluşlara işlenen insanlık suçlarını ifşa etme ve hukuki ile insani destek sağlama çağrısı yapıldı. Mektupta liderlere yönelik uyarı şu ifadelerle dile getirildi: “Dünyadaki tüm özgür insanlara, uluslararası kurumlara ve insani kuruluşlara çağrımızdır: Siyonist zulmün karşısında saf tutun, işlenen insanlık suçlarını ifşa edin ve medya, siyaset ile hukuk alanlarında her türlü desteği verin.” Birlik ayrıca liderleri kritik bir yol ayrımıyla karşı karşıya oldukları konusunda, “Ya özgür ve onurlu bir ümmet olunacak ya da Siyonist projeye boyun eğilecek” diyerek uyardı. Mektupta, Siyonist projenin çökmeye başladığı ve Allah’ın vaadinin yakında olduğu hatırlatıldı.



