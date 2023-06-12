SMA yardım parası vurgununda 8 gözaltı daha: Anne canlı yayında itiraf etti

Aksu ilçesinde oturan Didem Ayşe ve Gökhan G. çiftinin 4'üncü çocukları Mustafa (4), 2018 yılında dünyaya geldi. Çift, 5 ay sonra çocuklarının durumunda şüphelenip, hastaneye başvurdu. Özel hastanede yapılan tetkikler sonucu 9 aylık Mustafa'ya Spinal Musküler Atrofi (SMA) Tip-1 tanısı konuldu. Aile, çocuklarının tedavisi için girişimlere başladı. Bir süre sonra baba Gökhan G., 'tehdit' ve 'hakaret' suçlarından tutuklandı. 4 çocuğuyla bir başına kalan anne Didem ise Mustafa için işinden ayrıldı. Ailesi, Mustafa Yağız G.'nin yurt dışında tedavi edilebilmesi için gerekli 33 milyon TL'nin toplanabilmesi için Antalya Valiliği'ne müracaat edip, yardım kampanyası başlattı. Valilik hesabında 26 milyon TL toplandı. Ancak aile, yasal izin olmadan bir yardım kampanyası daha başlattı. Yardımseverlerin gönderdiği 167 bin dolar, şahsi hesaplara aktarıldı.