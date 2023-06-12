SMA yardım parası vurgununda 8 gözaltı daha: Anne canlı yayında itiraf etti

Didem Ayşe, oğlu Mustafa Yağız (4).
Mustafa Yağız hayatını kaybetti
Anne canlı yayında itiraf etti
Emniyet soruşturmayı derinleştirdi
SMA hastası olan ve yardım toplama sürecinde hayatını kaybeden Mustafa Yağız G.'nin tedavisi amacıyla valilik izni olmadan ailesi tarafından değişik bankalarda hesaplar açtırılarak yardım kampanyası başlatıldığı ve bu paraların amacı doğrultusunda kullanılmadığı iddiaları üzerine Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında anne Didem Ayşe G. tutuklanırken, cezaevinde olan baba Gökhan G. hakkında da yasal işlem yapıldı. Ayrıca toplanan yardım paralarını kullandığı belirlenen 2'si cezaevinde 10 şüpheliden 8'inin yakalanması için 'Beyaz Kelebek' adı verilen operasyonu başlatıldı. Operasyonda 8 şüphelinin tamamı yakalanırken, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda bin dolar, çeşitli senetler, olayla ilgili belgeler, dijital materyaller, cep telefonu ve sim kartların yanı sıra, suçtan elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 25 milyon lira değerindeki 17 araç, 2 arsa ve 1 daireye el konuldu. Gözaltına alınan 8 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek Başka suçlardan cezaevinde olan 2 şüpheli hakkında da bu olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.