FETÖ'nün 'şok mangaları'

FETÖ askeri okullardaki öğrencilere cemaatten olmadıkları gerekçesiyle yıllarca işkence ve baskı uyguladı. Şok mangaları bu süreçte en önemli işlevi gördü. Binlerce genç, FETÖ'cülerin askeriyedeki yıldırma politikalarına maruz kalarak okulu terk etti ve hayatları kabusa döndü.

FETÖ'NÜN 'ŞOK MANGALARI' NELER YAŞATTI?

Eski Kara Harp Okulu öğrencilerinden S.G'nin anlattıkları, şok mangalarının işlevini gözler önüne seriyor:

"Şok mangası adı altında bir manga vardı. Askeri lise öğrenimini gören öğrenciler, mezun olduktan sonra harp okulunda intibak eğitimine katılırlardı. Bu şahıslardan lisedeyken disiplin puanı düşük olan öğrencilere diğer öğrencilerden ayrı psikolojik ve fiziksel baskı kurmak amacıyla zorlu eğitim yaptırılıyordu. Amaçları (askeri liseden gelen) bu öğrencileri pes ettirerek harp okuluna geçmeden kendi istekleriyle okuldan ayrılmalarıydı. Bu şekilde okuldan ayrılanlar oldu ancak o zulme katlanıp okula devam edenler de vardı."

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2005 yılında girdikleri askeri lisenin ardından 2009 yılında gittikleri Kara Harp Okulu’nda 'Şok Mangası' operasyonlarına maruz kalan Semih Battal'ın yaşadıkları da durumun vahametini açıkça ortaya koyuyor: "Kara Harp Okulu’nda eğitim adı altında birçok işkenceye maruz kaldım. 2 sene boyunca bunun bir eğitim olduğunu düşünerek dayanmaya çalıştım. Kara Harp Okulu kapısından girdiğimde henüz kayıt sırasındayken daha sivil kıyafetlerle sürünmeye başladık. ’Asker ocağı ana kucağına benzemez’ diyerek 45 gün boyunca benzer zorluklara dayandık, komutan emretmeden ekmek yemedik, su içmedik. 200 kişinin 3 dakikada düzenli ve sessiz olarak yemek yemesi emrediliyordu. İzmir’in 40 derece sıcağında kaldırımlarda süründürülüp eğitim yaptırıyorlardı. Bunlar eğitim mi değil mi diye şimdi düşündüğümde hepsinin bir bezdirme işi olduğunu gördüm. O dönemde okulda görev alan yönetim kadrosundaki tüm subaylar vatana ihanetten gözaltına alındı."

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OYNAT 04:42 Askeri okullarda "şok mangaları" zulmünü anlattı FETÖ'cü subay ve astsubayların kendilerinden olmayan askeri okul öğrencilerine yaptıkları zulümler tek tek ortaya çıkıyor.Eski Kara Harp Okulu öğrencisi Can: "Zulme daha askeri lisenin ilk gününde başlıyorlardı, dört yıl bu canavarlara direnenler harp okuluna devam ettiğinde bu sefer de orada devam ediyorlardı" diye konuştu. BiP'te paylaş

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