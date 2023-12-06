Sokakta yaralı halde bulundu kaldırıldığı hastanede öldü

Kocaeli D-100 Karayolu’nda seyir halindeki araçtan yola dökülen molozları temizlemek için olay yerine karayolları ve belediyeye ait iş makinesi sevk edildi. Temizlik çalışmalarının yapıldığı esnada 5 araç zincirleme trafik kazasına karıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken, 1 kişi ise hayatını kaybetti.