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Sokakta yaralı halde bulundu kaldırıldığı hastanede öldü

Kocaeli'de sokakta bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Semih Bozkuş
00:55 - 6/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Kocaeli'de bir vatandaş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kocaeli'de bir vatandaş kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Kocaeli'de bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi hastanede öldü.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sokakta bıçakla yaralanmış halde bulunan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Doğan Mahallesi Asuman Sokak'ta yerde hareketsiz yatan kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bıçakla yaralandığı tespit edilen Öner İ. ambulansla kaldırıldığı Seka Devlet Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



#Kocaeli
#Bıçaklama
#Hastane
1 saat önce
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