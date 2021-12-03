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İSTANBUL

AK Partili Güldal Akşit vefat etti: Koronavirüs tedavisi görüyordu

Eski Turizm ve Devlet Bakanı ve AK Parti Merkez Kadın Kolları Başkanı Güldal Akşit vefat etti. Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Akşit'in vefat haberini, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Soylu yaptığı açıklamada, "Yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

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Son dakika! AK Partili Güldal Akşit vefat etti! Güldal Akşit kimdir? Güldal Akşit neden öldü?
AK Parti danışmanı Güldal Akşit

AK Partili eski bakan Güldal Akşit tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti. Bir süredir koronavirüs tedavisi gören Akşit'in vefatı sevenlerini yasa boğdu.

Bakan Soylu duyurdu

Acı haberi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu duyurdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Soylu, "Bakanımız, Genel Merkez Kadın Kolları Başkanımız; yol arkadaşımız, dava ve çalışma arkadaşımız, Güldal Akşit Ablamızın Hakk’ın rahmetine kavuştuğunu öğrendik. Güldal Ablamıza Allah’tan rahmet; ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı âlî olsun inşallah."

Güldal Akşit taburcu oldu
GÜNDEM
Güldal Akşit taburcu oldu

BAKAN DERYA YANIK: MÜSTESNA BİR BÜYÜĞÜMÜZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada, "Kibarlığı insanlığı görgüsü çok müstesna bir yerde bir büyüğümüz. Partimizin Kurucular kurulu üyesiydi. Gerçekten büyük bir verasetle bize yardımcı olmuştu. Bakan oldu milletvekili oldu genel başkan danışmanlığı yaptı. Pek çok görev üstlendi. Verasetinden hiçbir şey kaybetmeyen bir isimdi. Camiamıza başsağlığı diliyorum. Bakanlık sürecinde de hayırlı olsun dileklerini ifade etmesi benim için çok önemliydi. Dostça kardeşçe bir ortamda konuşmuştuk. Rabbim mekanını cennet etsin. Sevenlerine dostlarına başsağlığı diliyorum.

  • Dışarıdan ve haricen takip edebildim. Korona olduğunu biraz geç öğrendim. Dün de teşkilattan arkadaşlarımıza nasıl oluyor ne oluyor diye takip ediyorduk. Hastaneye yattıktan sonra bu süreci takip ettik. Kovid olduğu için görüşmek pek mümkün olmadı. Onun için dua ediyorduk. Yakınlarına sabırlar diliyorum" ifadelerini kullandı.

NUMAN KURTULMUŞ: ÜLKE VE MİLLET SEVDALISI

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu: "Mütevazı, çalışkan, ülke ve millet sevdalısı, kıymetli dava arkadaşımız, iyi insan Güldal Akşit hanımefendiye Allah'tan Rahmet, ailesine ve camiamıza sabırlar diliyorum. Mekânı cennet olsun."


AK PARTİ GENEL MERKEZ KADIN KOLLARI BAŞKANI

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı da bir mesaj yayımladı: "Acımız büyük. Güldal Hanım hem partimizin kurucu kurulu üyesiydi. Hem de AK Parti kuruldu kurulalı siyasete emek veren birisiydi. Bakanlık yaptı, Genel merkez kadın kolu başkanlığı yaptı. Ben de bir dönem çalışmıştım kendisiyle. Başta eşi Haluk Bey olmak üzere ailesine ve AK Parti camiasına başsağlığı diyorum.

  • Güldal Hanım'la koronavirüse yakalanana kadar görüşmelerimize devam ettik. Aynı binada çalıştığımız için birçok istişarelerimiz oldu. Koronavirüs sürecinde eşi ve çalışma arkadaşlarıyla irtibatımız oldu. Tedavi sürecini de yakından ettim. Ancak entübe olduktan sonra böyle bir durumla karşılaştık. Hakk'a yolcu etmiş olacağız. Allah'tan rahmet diliyoruz.

MEHMET ERSOY: ALLAH RAHMET EYLESİN

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da şu açıklamayı yaptı: "Ak Parti Genel Merkez Kadın Kolları Eski Başkanı, Eski Bakanımız, kıymetli büyüğümüz, güzel insan Güldal Akşit Hanımefendinin vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Cenab-ı Allah'tan Güldal Ablamıza rahmet, ailesine, camiamıza ve sevenlerine başsağlığı diliyorum."

HAMZA DAĞ: SEVENLERİNİN BAŞI SAĞ OLSUN

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sosyal medya hesabından, "Bakanlık, Milletvekilliği ve Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığı görevlerinde bulunmuş Genel Başkan danışmanımız Güldal Akşit ablamızın vefatının üzüntüsünü yaşıyoruz. Rabbim rahmet eylesin. Ailesinin, partimizin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun." açıklamasında bulundu.


GÜLDAL AKŞİT KİMDİR?

Güldal Akşit 23 Ocak 1960'da Malatya, Türkiye'de dünyaya geldi. 3 Aralık 2021 tarihinde hayatını kaybetti. Türk siyasetçi, eski TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı. Hacettepe Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi.

Serbest avukat olarak çalışma hayatına başladı. Polisan Holding AŞ'de Başhukuk Müşavirliği görevini yürüttü. Malatya Eğitim Vakfı Mütevelli Heyet ve Malatya Platformu üyeliklerinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Üyesi oldu.

  • 22. Dönem İstanbul Milletvekili. 58. Hükümet'te Turizm Bakanı, 59. Hükümet'te Turizm Bakanı ve Devlet Bakanı olarak görev yaptı. Eski İçişleri Bakanlığı müsteşarı ve milletvekili Galip Demirel'in kızıdır.

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