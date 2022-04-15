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POLİTİKA

AK Parti'nin Bağcılar Belediye Başkan adayı belli oldu

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Bağcılar Belediye Başkan adaylarının Abdullah Özdemir olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son Dakika AK Partinin Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu: Abdullah Özdemir kimdir?
AK Parti'nin Bağcılar Belediye Başkan adayı Abdullah Özdemir oldu.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bağcılar Belediye Meclisi AK Parti Grup Toplantısı, İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe başkanlığında yapıldı. Toplantıya, AK Partili meclis üyeleri eksiksiz katılım sağladı.

  • Grup toplantısında, sağlık sorunları sebebiyle belediye başkanlığı görevinden istifa eden Lokman Çağırıcı'nın yerine aday gösterilecek isim üzerinde görüşüldü. Yapılan istişareler neticesinde İl Başkanı Kabaktepe, AK Parti Grubu olarak Bağcılar Belediye Başkan adaylarının Abdullah Özdemir olduğunu duyurdu.

Abdullah Özdemir kimdir?

Kastamonu'da 1983'te dünyaya gelen Abdullah Özdemir, Yıldız Teknik Üniversitesinde İnşaat Mühendisliği bölümünü (yarı İngilizce) ve İstanbul Kültür Üniversitesinde de yüksek lisans eğitimini tamamladı.

Siyasete 2006 yılında Bağcılar İlçe Gençlik Kolları'nda başlayan Özdemir, 11 Kasım 2007'de 2. Olağan ve 14 Ağustos 2011'de 3. Olağan İlçe Gençlik Kolları kongrelerinde Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevlerine seçildi.

Bu süre içerisinde ABD'de bir düşünce kuruluşunda Ortadoğu, Amerika ve dünya siyaseti üzerine eğitim alan Özdemir, halen AK Parti Gençlik İstanbul İl Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Çalışma Grubu'nda görev yapıyor.

Özdemir, belediye meclis üyeliği aday adaylığı müracaatından dolayı Kasım 2013'te Gençlik Kolları İlçe Başkanlığı görevinden ayrıldı.

2019 yerel seçimlerinde AK Parti Bağcılar Belediye Meclis Üyesi seçilen ve aynı zamanda İBB Meclisi üyesi olan Özdemir, Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanlığı görevini üstleniyor.

İngilizce bilen Abdullah Özdemir, evli ve 1 çocuk sahibi.

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