Diyarbakır'da patlama iddiasına Bakan Soylu'dan açıklama: Askeri tesise saldırı teşebbüsünde bulunuldu

Sosyal medya kullanıcıları, saat 00.20 sularında Diyarbakır'da büyük bir patlama sesinin duyulduğunu öne sürdü.

Kaynaklar, patlamanın 8. Ana Jet Üssü civarında olduğunu söyledi.

Söz konusu paylaşımların ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşananlara ilişkin açıklama yaptı.

"Herhangi bir zaiyat yoktur"

Diyarbakır’da yer alan bir askeri tesise iki maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulduğunu ifade eden Bakan Soylu, "Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zaiyat yoktur." ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’da bir askeri tesise 2 maket uçakla saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir.



Herhangi bir zaiyat yoktur. — Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) May 18, 2021

Bir açıklama da MSB'den geldi

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir. Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır." ifadeleri yer aldı.

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Diyarbakır’da bulunan 8’inci Ana Jet Üs Komutanlığımıza 00:30 civarında maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuştur. Üssümüzde herhangi bir hasar ve zaiyat meydana gelmemiştir.

Üssümüzde gerekli fiziki tedbirler alınmıştır. — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) May 18, 2021

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