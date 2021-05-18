PKK’nın Suriye’deki 1 numarası öldürüldü: Büyük operasyonu Erdoğan duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) operasyonuyla etkisiz hale getirildiğini açıkladığı “Sofi Nurettin” kod isimli terörist Halef El Muhammed bugüne kadar PKK/KCK’nın askeri kanadında etkisiz hale getirilen “sözde” en üst düzey terörist oldu. İçişleri Bakanlığı ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan PKK merkez komitesi ve HPG askeri konsey üyesi Halef El Muhammed, Terörden Arananlar Listesi’nde “kırmızı kategori”de buluyordu. Murat Karayılan ile sözde “Halk Savunma Merkezi Merkez Karargahı” yürütmesinde yer alan terörist, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatları sırasında TSK’ye karşı yürütülen faaliyetleri de yönetti.

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AİLESİ VE YAKINLARI KISKACA ALINDI

Halef El Muhammed, örgüt için hezimete dönüşen harekatlardan sonra bir süre çalışmalarını gözlerden uzak yürüttü. İntikal eden istihbarat raporları doğrultusunda analistler, teröristin Suriye’den ayrıldığı kanaatine vardı. Bunun üzerine Halef El Muhammed’in yerinin tespit edilmesi ve etkisiz hale getirilmesi amacıyla özel ekip kuruldu. Teröristin yerinin belirlenmesi amacıyla Suriye’de yaşayan ailesi ve yakınlarını kıskaca alan MİT, sahadan intikal eden her türlü istihbari bilgiyi de analiz ederek, teröristin Irak alanına geçtiğini tespit etti. Yürütülen çalışmalarda ayrıca, PKK ile YPG arasındaki organik bağın dünya kamuoyundan gizlenmesi için YPG Suriye sorumluluğu görevinde bulunan teröristin, Irak alanına geçişinin örgüt tarafından saklı tutulduğu belirlendi.

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PROFİL ÇALIŞMASI YÜRÜTÜLDÜ

Bunun üzerine kurulan özel ekip, Halef El Muhammed’in yeni görevi ve Irak’ta bulunduğu yerin belirlenmesi için öncelikle profil çalışması yürüttü. Çalışmalarda, teröristin geçmiş dönemde aldığı görevler, kişilik özellikleri, üst düzey örgüt mensupları arasındaki güç mücadeleleri gibi pek çok faktör göz önünde bulunduruldu. Profil çalışmasının sonuçları ve sahadan intikal eden bilgiler doğrultusunda, Halef El Muhammed’in, Gara alanında Murat Karayılan ile sorumlu düzeyde faaliyet yürüttüğü tespit edildi. Halef El Muhammed, MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından koordineli gerçekleştirilen operasyonla etkisiz hale getirildi.

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YEREL MUHATAPLAR DOĞRULADI

Halef el Muhammed’in etkisiz hale getirildiği MİT’in Irak’taki yerel ağı tarafından doğrulanırken, operasyonun örgütün üst düzey yöneticileri arasında büyük korkuya neden olduğu öğrenildi. MİT’in Irak’taki yerel ağı tarafından ayrıca, teröristin, hem örgütün üst yöneticileri arasında hem de genç kadrolar üzerinde önemli ağırlığının bulunduğunun altı çizilerek, öldürülmesinin, örgütteki çözülmeyi hızlandıracağı için mümkün olduğunca gizli tutulmaya çalışıldığı ifade edildi. Terörist Halef El Muhammed’in etkisiz hale getirilmesinin yarattığı korku, teslim olan örgüt mensuplarının ifadelerine de yansıdı. MİT tarafından gerçekleştirilen operasyon sonrasında teslim olan bir örgüt mensubu, Halef El Muhammed’in etkisiz hale getirildiğinin kadrolar arasında bir dedikodu şeklinde kulaktan kulağa dolaştığını belirtti. Halef El Muhammed’in etkisiz hale getirildiğinin örgüt tarafından resmi olarak ilan edilmediğini ifade eden terörist, “böyle bir ismin bile etkisiz hale getirildiği bir ortamda, genç kadroların kendi hayatlarını kurtarmak için teslim olmaktan başka çare bulamadığını” söyledi.

KARAYILAN’IN AKIL HOCASIYDI

HPG sorumluluğu görevini 2013’te Murat Karayılan’a devrederek, bölücü ve yıkıcı faaliyetlerini Suriye alanına taşıyan Halef El Muhammed, 2015-2020 yılları arasında PKK/KCK-PYD/YPG Suriye genel sorumlusu oldu. Etkisiz hale getirilen teröristin Murat Karayılan’ın “akıl hocası” olduğu da belirtildi. Güvenlik kaynaklarınca, MİT’in sahadan topladığı istihbari bilgiler doğrultusunda gerçekleştirdiği operasyonun, örgüt üzerinde kalıcı ve yıkıcı etkileri olacağı belirtiliyor. Öte yandan, Murat Karayılan ile örgütün silahlı kadrolarını yöneten ve örgüt içinde ağırlığı bulunan Halef El Muhammed’in eksikliğinin, örgüt üst düzey yöneticileri arasında güç mücadelesini tırmandırarak, üst düzey kadrolar arasında kırılmalara neden olacağı değerlendiriliyor.