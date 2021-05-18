İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı listedeki Agit Bismil öldürüldü

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında MİT Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır Lice kırsalında Jandarma SİHA/İHA, JÖH ve Komando Birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.
10 milyon lira ödülle aranıyordu
Teröristlerden birinin Diyarbakır sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve 10 Milyon TL'ye kadar ödülle; kırmızı listede aranan Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek olduğu açıklandı.
Birçok olayın failiydi
Yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristin, 2018 yılından bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarını vererek birçok vatandaşın yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiricisi olduğu ifade edildi.