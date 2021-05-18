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İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı listedeki Agit Bismil öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır kırsalında yürütülen operasyonlar kapsamında iki teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Teröristlerden birinin kırmızı listede aranan Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek olduğu açıklandı.

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Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı duyurdu: Kırmızı listedeki Agit Bismil öldürüldü | Agit Bismil kimdir? Terörist Aydın Şimşek öldürüldü
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Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İç Güvenlik Operasyonları kapsamında MİT Başkanlığından alınan istihbarat çerçevesinde, Diyarbakır Lice kırsalında Jandarma SİHA/İHA, JÖH ve Komando Birlikleri ile gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist daha etkisiz hale getirildi." denildi.

10 milyon lira ödülle aranıyordu

Teröristlerden birinin Diyarbakır sorumlusu olarak faaliyet gösteren ve 10 Milyon TL'ye kadar ödülle; kırmızı listede aranan Agit Bismil kod adlı Aydın Şimşek olduğu açıklandı.

Birçok olayın failiydi

Yapılan açıklamada, etkisiz hale getirilen teröristin, 2018 yılından bu yana kanlı terör eylemlerinin talimatlarını vererek birçok vatandaşın yaralanması ve öldürülmesi olaylarının faili ve azmettiricisi olduğu ifade edildi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'MİT'in uzun süredir yürüttüğü çalışmalar neticesinde PKK'nın sözde Suriye Genel Sorumlusu Sofi Nurettin isimli terörist etkisiz hale getirilmiştir. Pek çok kanlı eylemin faili olan bu terörist, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında askerlerimize karşı yapılan pek çok saldırının da sorumlusudur.' dedi.

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