Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahlı saldırı

Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahlı saldırı

23:4621/03/2025, Cuma
G: 21/03/2025, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber

Şişli'deki Irak Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi.

Esentepe Mahallesi'ndeki başkonsolosluk binasına, motosikletle gelen iki şüpheli tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçarken olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.


Polis ekipleri başkonsolosluk binasının bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.


DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA


Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli şahısların akşam saatlerinde Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açtığını belirtti.


Keçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır." bilgisini verdi.


Gerekli soruşturmanın güvenlik birimleri tarafından titizlikle yürütüldüğünü ve kimlik tespiti çalışması yapıldığını aktaran Keçeli, sorumluların adalet karşısına çıkarılacağını kaydetti.


Keçeli, Iraklı yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını, Irak'ın Ankara, İstanbul ve Gaziantep'teki diplomatik misyonlarının güvenliği için her türlü önlemin alındığını aktardı.


Sözcü Keçeli, "Iraklı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.



Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
#Şişli
#Irak Cumhuriyeti
#İstanbul Başkonsolosluğu
#Silahlı saldırı

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB AGS sınavı ne zaman? 2025 Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuru tarihleri belli oldu