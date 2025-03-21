Şişli'deki Irak Cumhuriyeti'nin İstanbul Başkonsolosluğuna silahlı saldırı düzenlendi.
Esentepe Mahallesi'ndeki başkonsolosluk binasına, motosikletle gelen iki şüpheli tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı. Şüpheliler, saldırının ardından motosikletle olay yerinden kaçarken olayda yaralanan olmadı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri başkonsolosluk binasının bulunduğu sokağa güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürüyor.
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli şahısların akşam saatlerinde Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açtığını belirtti.
Keçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "Bu akşam saatlerinde, motosikletli şahıslar tarafından Irak'ın İstanbul Başkonsolosluğuna silahla ateş açılmıştır. Hadisede can veya mal kaybı yaşanmamıştır." bilgisini verdi.
Gerekli soruşturmanın güvenlik birimleri tarafından titizlikle yürütüldüğünü ve kimlik tespiti çalışması yapıldığını aktaran Keçeli, sorumluların adalet karşısına çıkarılacağını kaydetti.
Keçeli, Iraklı yetkililerle sürekli temas halinde olduklarını, Irak'ın Ankara, İstanbul ve Gaziantep'teki diplomatik misyonlarının güvenliği için her türlü önlemin alındığını aktardı.
Sözcü Keçeli, "Iraklı kardeşlerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." ifadesini kullandı.