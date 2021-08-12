Gündem Sarıyerde aynı noktada bir orman yangını daha Alevler kontrol altına alındı
İSTANBUL

Sarıyer'de aynı noktada bir orman yangını daha: Alevler kontrol altına alındı

İstanbul Sarıyer'de dün ve önceki gün yangın çıkan ormanlık alan bugün de alevlere teslim oldu. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi ile söndürme helikopteri sevk edildi. Alevler, yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Haber Merkezi DHA
SON DAKİKA: İstanbul Sarıyerde orman yangını: Söndürme helikopteri sevk edildi
Sarıyer

Sarıyer'de henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi ile söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopter su atarak yangına müdahale etti.

DHA

Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü.

DHA

NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

ÜÇ GÜN ÜST ÜSTE AYNI YERDE YANGIN

Sarıyer’de ormanlık alanda 3’üncü gün üst üste yangın çıktı. Aynı bölgeden dün ve önceki gün de alevler yükselmişti.


İstanbul Sarıyer'de orman yangını
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İstanbul Sarıyer'de orman yangını

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