Sarıyer'de aynı noktada bir orman yangını daha: Alevler kontrol altına alındı

Sarıyer'de henüz belirlenemeyen nedenle orman yangını çıktı. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi ile söndürme helikopteri sevk edildi. Helikopter su atarak yangına müdahale etti.
Yangın, yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü.
NEDENİ ARAŞTIRILIYOR
Ekiplerin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.
ÜÇ GÜN ÜST ÜSTE AYNI YERDE YANGIN
Sarıyer’de ormanlık alanda 3’üncü gün üst üste yangın çıktı. Aynı bölgeden dün ve önceki gün de alevler yükselmişti.