Sarıyer'de aynı noktada bir orman yangını daha: Alevler kontrol altına alındı İstanbul Sarıyer'de dün ve önceki gün yangın çıkan ormanlık alan bugün de alevlere teslim oldu. Yangına müdahale için çok sayıda itfaiye ekibi ile söndürme helikopteri sevk edildi. Alevler, yaklaşık yarım saat süren çalışmalar sonucunda söndürüldü. Yangının çıkış nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Haber Merkezi 12 Ağustos 2021, 16:59 Son Güncelleme: 12 Ağustos 2021, 17:07 DHA