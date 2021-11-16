İstanbul’da 28 adrese şafak operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde Helikopter destekli operasyon yapıldı

Ataşehir ve Çekmeköy merkezli 4 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Ataşehir ve Çekmeköy'de uyuşturcu satıcılarına yönelik operasyon

Torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik 28 adreste yapılan operasyonlara Özel Harekât Şube Müdürlüğü timleri ile polis helikopteri de destek verdi.

40 Şüpheli şahıs için çok sayıda adrese es zamanlı operasyon yapıldı

40 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda şüphelilere ait adreslerin kapıları özel harekât timleri tarafından koçbaşıyla kırıldı. Adreslerde uzun süre arama yapıldı.

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28 adrese yapılan şafak operasyonunda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalar sonrasında bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

FOTOĞRAF 12 Olay, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi Diclekent Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonu önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 BS 077 plakalı Mercedes marka otomobil caddede seyir halindeyken düğün salonunda çıkan H.E.’ye (13) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan H.E. caddeye fırlarken, kazayı gören çocuğun yakınlarından bazıları çocuğu alarak düğün salonunun karşısındaki özel hastaneye götürdü, bazıları ise otomobile saldırarak camlarını kırdı. Öfkeli kalabalığa olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti. Öfkeli kalabalık ekiplerin müdahalesi sonrası dağıldı. Yaşanan kısa süreli gerginlik sonrası araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Otomobilin çarptığı H.E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. Otomobil çocuğa çarptı akrabaları otomobile saldırdı: Sürücüyü öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı Diyarbakır'da düğün çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 13 yaşındaki Hüseyin Eren ağır yaralandı. Eren, hastaneye kaldırılırken, yakınları ise otomobile saldırarak camlarını kırdı. Öfkeli kalabalığa olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti, darbedilen sürücü ise kurtarılarak gözaltına alındı.



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