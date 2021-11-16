Gündem İstanbulda 28 adrese şafak operasyonu Çok sayıda kişi gözaltında
İSTANBUL

İstanbul’da 28 adrese şafak operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ataşehir ve Çekmeköy'de uyuşturucu ticareti yapmak gerekçesiyle haklarında arama kararı bulunan 40 şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Karadan özel harekat ekiplerinin havadan da helikopter desteğiyle 28 adrese yapılan şafak operasyonunda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

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Haber Merkezi İHA
Son dakika İstanbul’da 28 adrese şafak operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında
Ataşehir ve Çekmeköy'de uyuşturcu satıcılarına yönelik operasyon.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde Helikopter destekli operasyon yapıldı

Ataşehir ve Çekmeköy merkezli 4 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

Ataşehir ve Çekmeköy'de uyuşturcu satıcılarına yönelik operasyon
Ataşehir ve Çekmeköy'de uyuşturcu satıcılarına yönelik operasyon

Torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik 28 adreste yapılan operasyonlara Özel Harekât Şube Müdürlüğü timleri ile polis helikopteri de destek verdi.

40 Şüpheli şahıs için çok sayıda adrese es zamanlı operasyon yapıldı

40 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda şüphelilere ait adreslerin kapıları özel harekât timleri tarafından koçbaşıyla kırıldı. Adreslerde uzun süre arama yapıldı.

28 adrese yapılan şafak operasyonunda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
28 adrese yapılan şafak operasyonunda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalar sonrasında bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Otomobil çocuğa çarptı akrabaları otomobile saldırdı: Sürücüyü öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı
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Olay, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi Diclekent Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonu önünde meydana geldi.
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Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 BS 077 plakalı Mercedes marka otomobil caddede seyir halindeyken düğün salonunda çıkan H.E.’ye (13) çarptı.
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Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan H.E. caddeye fırlarken, kazayı gören çocuğun yakınlarından bazıları çocuğu alarak düğün salonunun karşısındaki özel hastaneye götürdü, bazıları ise otomobile saldırarak camlarını kırdı.
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Öfkeli kalabalığa olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti.
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Öfkeli kalabalık ekiplerin müdahalesi sonrası dağıldı.
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Yaşanan kısa süreli gerginlik sonrası araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
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Otomobilin çarptığı H.E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
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Otomobil çocuğa çarptı akrabaları otomobile saldırdı: Sürücüyü öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı
Diyarbakır'da düğün çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 13 yaşındaki Hüseyin Eren ağır yaralandı. Eren, hastaneye kaldırılırken, yakınları ise otomobile saldırarak camlarını kırdı. Öfkeli kalabalığa olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti, darbedilen sürücü ise kurtarılarak gözaltına alındı.

Ortaköy'de hareketli gece: Mendil satan çocuğu darbeden gruba vatandaşlar müdahale etti
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Olay, saat 02.30 sıralarında Ortaköy'de yiyecek içecek satılan dükkanların bulunduğu meydanda gerçekleşti. İddiaya göre, çevrede tanınan engelli bir çocuk meydandaki kalabalık bir gruba mendil satmak istedi. Gruptakilerin çocuğu sert bir şekilde uyarması üzerine mendil satan çocuk gruba küfretti.
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Bunun üzerine grup, çocuğu darbetmeye başladı. Mendil satan çocuğun darbedildiğini gören çevredeki vatandaşların müdahale etmesi sonrası meydanda arbede yaşandı.
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Çıkan kavgada gruptan bir kişi darbedilerek yaralandı. Bu sırada bir kişi ise tabancayla havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı.
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İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polislerin araya girmesiyle arbede son buldu.
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Kavgada darbedilerek yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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Olay yeri ekiplerinin incelemelerinde yerde boş kovanlar bulundu. Havaya ateş açarak, kaçan şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
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Öte yandan, kavga anları olay yerinde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Ortaköy'de hareketli gece; silahlar patladı, 1 gözaltı
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Ortaköy'de hareketli gece; silahlar patladı, 1 gözaltı
Ortaköy'de hareketli gece: Mendil satan çocuğu darbeden gruba vatandaşlar müdahale etti
Beşiktaş Ortaköy'de iddiaya göre, mendil satan engelli çocuk ile bir grup arasında çıkan tartışma, çocuğun gruptakilere küfretmesi üzerine arbedeye dönüştü. Mendil satan çocuğu darbeden gruba çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Çıkan kavgada bir kişi yaralanırken; havaya ateş açan bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.


Sezai Karakoçun son görüntüleri

Sezai Karakoç'un son görüntüleri

​Türk şiirinin efsanesi 'Fahri Hemşehrilik Beratı'na layık görülmüştü.
Golü erken yedik

Golü erken yedik

​A Milli Takımımız, Karadağ ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
Azerbaycan ile Ermenistan arasında yeni ateşkes kararı

Şair, yazar ve mütefekkir Sezai Karakoç hayatını kaybetti.

​16 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı.

​Ele geçirilen veriler arasında adres ve banka bilgileri de var.

Dünyada eşine az rastlanıyor

Dünyada eşine az rastlanıyor

İzmir'deki kaçak kazıda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için taziye mesajı: Milletimize başsağlığı diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan vefat eden şair, yazar ve düşünür Sezai Karakoç için taziye mesajı paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Karakoç'un yeğeni Aziz Karakoç'u telefonla arayarak taziyelerini iletti.
İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam
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İstanbul'da Halk Ekmek ürünlerine zam

İBB iştiraklerinden İstanbul Halk Ekmek A.Ş, 250 gramlık normal ekmek dışındaki ambalajlı ürünlere yüzde 47’ye varan oranlarda zam yaptı. İHE'nin internet sitesinde yer alan bilgilere göre, 250 gramlık normal ve kepekli ekmeğin 1,25 TL olan fiyatı değişmezken, diğer ekmek ve unlu mamul ürünlerinde yüzde 12 ila yüzde 47 arasında değişen oranlarda zam yapıldı.
İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?
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İnce'den Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki: Parti dışına itilen arkadaşlarıyla da helalleşecek mi?

CHP'den istifa ederek Memleket Partisi'ni kuran Muharrem İnce, eski partisinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'helalleşme' çıkışına tepki gösterdi. İnce, Kılıçdaroğlu'nun sözlerinin altını doldurmadığını ifade ederek, "Mesela kendisini desteklemediği için aday yapılmayan parti dışına itilen arkadaşlarıyla helalleşecek mi? Başkalarını destekledikleri için aday yapılmayan, partiden atılan, partiden dışlananlarla da helalleşecek misin?" dedi.

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