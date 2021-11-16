İstanbul’da 28 adrese şafak operasyonu: Çok sayıda kişi gözaltında

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından sabah saatlerinde Helikopter destekli operasyon yapıldı
Ataşehir ve Çekmeköy merkezli 4 ilçede eş zamanlı uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.
Ataşehir ve Çekmeköy'de uyuşturcu satıcılarına yönelik operasyon
Torbacı tabir edilen uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik 28 adreste yapılan operasyonlara Özel Harekât Şube Müdürlüğü timleri ile polis helikopteri de destek verdi.
40 Şüpheli şahıs için çok sayıda adrese es zamanlı operasyon yapıldı
40 şüphelinin yakalanmasına yönelik operasyonda şüphelilere ait adreslerin kapıları özel harekât timleri tarafından koçbaşıyla kırıldı. Adreslerde uzun süre arama yapıldı.
28 adrese yapılan şafak operasyonunda, çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalar sonrasında bazı şüpheliler gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Operasyonla ilgili çalışmaların sürdüğü bildirildi.
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Olay, Diyarbakır merkez Kayapınar ilçesi Kayapınar Caddesi Diclekent Bulvarı üzerinde bulunan bir düğün salonu önünde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 21 BS 077 plakalı Mercedes marka otomobil caddede seyir halindeyken düğün salonunda çıkan H.E.’ye (13) çarptı.
Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan H.E. caddeye fırlarken, kazayı gören çocuğun yakınlarından bazıları çocuğu alarak düğün salonunun karşısındaki özel hastaneye götürdü, bazıları ise otomobile saldırarak camlarını kırdı.
Öfkeli kalabalığa olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti.
Öfkeli kalabalık ekiplerin müdahalesi sonrası dağıldı.
Yaşanan kısa süreli gerginlik sonrası araç sürücüsü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Otomobilin çarptığı H.E.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Otomobil çocuğa çarptı akrabaları otomobile saldırdı: Sürücüyü öfkeli kalabalığın elinden polis kurtardı
Diyarbakır'da düğün çıkışı yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı 13 yaşındaki Hüseyin Eren ağır yaralandı. Eren, hastaneye kaldırılırken, yakınları ise otomobile saldırarak camlarını kırdı. Öfkeli kalabalığa olay yerine gelen polis ekipleri müdahale etti, darbedilen sürücü ise kurtarılarak gözaltına alındı.
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Olay, saat 02.30 sıralarında Ortaköy'de yiyecek içecek satılan dükkanların bulunduğu meydanda gerçekleşti. İddiaya göre, çevrede tanınan engelli bir çocuk meydandaki kalabalık bir gruba mendil satmak istedi. Gruptakilerin çocuğu sert bir şekilde uyarması üzerine mendil satan çocuk gruba küfretti.
Bunun üzerine grup, çocuğu darbetmeye başladı. Mendil satan çocuğun darbedildiğini gören çevredeki vatandaşların müdahale etmesi sonrası meydanda arbede yaşandı.
Çıkan kavgada gruptan bir kişi darbedilerek yaralandı. Bu sırada bir kişi ise tabancayla havaya ateş ederek olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polislerin araya girmesiyle arbede son buldu.
Kavgada darbedilerek yaralanan kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Olay yeri ekiplerinin incelemelerinde yerde boş kovanlar bulundu. Havaya ateş açarak, kaçan şüpheli ise polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.
Öte yandan, kavga anları olay yerinde bulunan bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Ortaköy'de hareketli gece; silahlar patladı, 1 gözaltı
Ortaköy'de hareketli gece; silahlar patladı, 1 gözaltı
Ortaköy'de hareketli gece: Mendil satan çocuğu darbeden gruba vatandaşlar müdahale etti
Beşiktaş Ortaköy'de iddiaya göre, mendil satan engelli çocuk ile bir grup arasında çıkan tartışma, çocuğun gruptakilere küfretmesi üzerine arbedeye dönüştü. Mendil satan çocuğu darbeden gruba çevredeki vatandaşlar müdahale etti. Çıkan kavgada bir kişi yaralanırken; havaya ateş açan bir kişi, polis tarafından gözaltına alındı.