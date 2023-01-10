Ege Denizi'nde deprem: İzmir ve çevresinde de hissedildi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamada, saat 10.38'de merkezüssü Ege Denizi 'nde Çanakkale Ayvacık ilçesi açıkları olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#DEPREM
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Ege Denizi, Midilli Adası (Lesvos) - [15.82 km] Ayvacık (Çanakkale)
Tarih:2023-01-10
Saat:10:38:30 TSİ
Enlem:39.36 N
Boylam:26.261 E
Derinlik:14.95 km
Detay:https://t.co/U3NczehR2E@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#DEPREM
Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, "Deprem ilçede hissedildi, olumsuzluk yok" dedi.