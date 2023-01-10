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İZMİR

Ege Denizi'nde deprem: İzmir ve çevresinde de hissedildi

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir ve çevre illerde de hissedildi.

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Haber Merkezi DHA
Son Dakika... İzmir ve çevresinde hissedilen bir deprem meydana geldi- Son depremler
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD), yapılan açıklamada, saat 10.38'de merkezüssü Ege Denizi 'nde Çanakkale Ayvacık ilçesi açıkları olan 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Ayvacık Belediye Başkanı Mesut Bayram, "Deprem ilçede hissedildi, olumsuzluk yok" dedi.

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