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KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi

AFAD: Kahramanmaraş'ta saat 14.34'te merkez üssü Pazarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Haber Merkezi DHA
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.34’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 8,31 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan, Kahramamaraş'taki depreme ilişkin bir açıklama geldi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeler, Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

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