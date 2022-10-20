Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 14.34’de merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Yerin yaklaşık 8,31 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi.

#DEPREM



Büyüklük:4.5 (MW)

Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş) - [3.53km] Çiğdemtepe (Pazarcık)

Tarih:20-10-2022

Saat:14:34:59 TSI

Enlem:37.401 N

Boylam:37.201 E

Derinlik:8.31 km

Detay: https://t.co/dECBVDs2N4 — AFAD Deprem (@DepremDairesi) October 20, 2022

İçişleri Bakanı Soylu'dan, Kahramamaraş'taki depreme ilişkin bir açıklama geldi.

Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Gelişmeler, Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır. Hemşehrilerimize geçmiş olsun" dedi.

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Kahramanmaraş Pazarcık'ta, saat 14.34'te gerçekleşen 4,5 büyüklüğünde #deprem'in ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine intikal eden herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır.



Gelişmeler, Valiliğimiz tarafından kamuoyuyla paylaşılacaktır.



Hemşehrilerimize geçmiş olsun. — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) October 20, 2022

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