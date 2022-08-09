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BATMAN

Listeye bir çizik daha: Batman'da turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi

Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında 2 PKK'lı terörist güvenlik güçlerince etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı, etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin, terörden arananlar listesindeki turuncu kategoride olduğunu açıkladı.

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Haber Merkezi AA
Son dakika... Listeye bir çizik daha: Batmanda turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı, Eren-3 operasyonları kapsamında Batman kırsalında etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin turuncu kategoride olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Kozluk ilçesinin Yanıkkaya kırsalında Jandarma İHA-SİHA destekli olarak jandarma özel harekat ve jandarma komando timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyon yapıldı.

Operasyonda, biri Terör Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

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