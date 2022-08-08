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TUNCELİ

Tunceli'de teröristlerin kullandığı iki sığınak imha edildi

Tunceli kırsalında gerçekleştirilen terör operasyonlarında teröristlerin kullandığı iki sığınak kullanılamaz hale getirildi.

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Haber Merkezi AA
Tuncelide teröristlerin kullandığı iki sığınak imha edildi
Tunceli'de teröristlerin kullandığı iki sığınak imha edildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent kırsalı ve Ovacık ilçesinde terör operasyonu gerçekleştirdi.

Arazide özel eğitimli köpeklerle arama yapan güvenlik güçleri, ormanlık alanda teröristlerce kullanılan 2 sığınağı tespit etti.

  • Sığınaklarda yapılan aramada, 150 metre sera naylonu, büyük tüp, 800 metre elektrik kablosu, 7 pil bloğu, küçük tüp, 100 metre branda, 5 kilogram salça, 7 kilogram un, 5 kilogram makarna ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

AA

Sığınaklar güvenlik güçlerince imha edildi.

Bölgede "Eren Abluka-7 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Burak Tortumlu Operasyonu" çerçevesinde terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü bildirildi.

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