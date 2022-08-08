Tunceli'de teröristlerin kullandığı iki sığınak imha edildi.

Ankara'da 'Yol vermeme' tartışmasında sürücünün burnunu kırdı

Ankara'da bir kişi, trafikte yol vermediği gerekçesiyle tartıştığı sürücünün burnunu kırdı. Tekme ve tokatların havada uçuştuğu o anlar ise vatandaşların cep telefonu kamerasıyla anbean kaydedildi.