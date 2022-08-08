Gündem Pençe-Kilit operasyon bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Pençe-Kilit operasyon bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Türk Silahlı Kuvvetlerince etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Haber Merkezi DHA
Pençe-Kilit operasyon bölgesinde iki terörist etkisiz hale getirildi
Arşiv.

Milli Savunma Bakanlığı, "Mücadelemiz en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar azim ve kararlılıkla devam edecek!" paylaşımında bulundu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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